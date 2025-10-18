Νέα καραβιά μεταναστών νότια της Γαύδου - Εντοπίστηκαν 76 άτομα σε σκάφος
Ακόμη ένα περιστατικό στα νότια της Κρήτης
Άλλο ένα περιστατικό διάσωσης μεταναστών σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου κοντά στα Χανιά.
Συγκεκριμένα, ένα σκάφος με 76 ανθρώπους εντοπίστηκε 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν ασφαλώς στην Παλαιόχωρα, υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
