Καλοκαίρι μέσα στον Οκτώβριο: Οι Κρητικοί πλημμύρισαν τις παραλίες για μια ακόμη βουτιά

Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 19 Οκτωβρίου, ωστόσο το σκηνικό στην Αμμουδάρα Ηρακλείου θύμιζε καλοκαίρι καθώς μικροί και μεγάλοι έσπευσαν να απολαύσουν τη θάλασσα και τον ήλιο στην παραλία, αξιοποιώντας τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή.

Το μεσημέρι της Κυριακής η μέγιστη θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο ήταν 27°C. Στη μονή Τοπλού και Ελαφονήσι ο υδράργυρος έδειχνε 26, και Πεζά Ηρακλείου 25 βαθμούς κελσίου.

Ρεκόρ χθες Σάββατο για την Κρήτη, που μαζί με τη Ρόδο, είναι οι περιοχές που καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες πανελλαδικά.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, η θερμοκρασία άγγιξε τους 27-28 °C. Η υψηλότερη μέγιστη το μεσημέρι, ήταν στο Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου, ενώ ακολουθούν Άγιος Νικόλαος και Σούδα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, δια διατηρηθούν μέχρι την αρχή της εβδομάδας.

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από neakriti.gr

