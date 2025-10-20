Νίσυρος: Στο εδώλιο ξανά ο 62χρονος αρχαιοφύλακας – Νέο κατηγορητήριο για βιασμούς ανηλίκων

Στο εδώλιο κάθεται εκ νέου ο 62χρονος αρχαιοφύλακας από τη Νίσυρο, ο οποίος κατηγορείται για σειρά σοβαρότατων αδικημάτων σε βάρος ανηλίκων, σύμφωνα με νέο κατηγορητήριο.

Η δίκη, που διεξάγεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου, πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών λόγω της ανηλικότητας των θυμάτων.

Το ανανεωμένο κατηγορητήριο περιλαμβάνει αποπλάνηση και κατάχρηση ανηλίκων, τετελεσμένο και απόπειρα βιασμού, πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή, καθώς και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προς ανήλικους.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί την Άνοιξη του 2024 και είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο καθώς ο κατηγορούμενος ήταν γνωστός και ενεργός στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού και στις δραστηριότητες με παιδιά.

Η προσωρινή κράτηση του 62χρονου κατηγορούμενου παρατάθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Κω, λόγω νέων αξιόποινων πράξεων που εντάχθηκαν στο κατηγορητήριο. Ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν διαφωνήσει για δεύτερο ένταλμα, ωστόσο το Συμβούλιο έκρινε ότι τα νέα στοιχεία δικαιολογούν την παράταση της κράτησης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα αδικήματα φέρονται να τελέστηκαν μεθοδικά, στο διάστημα από τον Απρίλιο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024. Ο κατηγορούμενος φέρεται να εκμεταλλευόταν τη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε, δίνοντας ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ σε ανήλικους για να κάμπτει τις αντιστάσεις τους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πατέρας 10χρονου αγοριού παρατήρησε αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού και απευθύνθηκε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο ειδοποίησε τις Αρχές. Κατά την έρευνα στο σπίτι του 62χρονου εντοπίστηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα που θεωρήθηκαν πειστήρια.

Οι αποκαλύψεις οδήγησαν σε συμπληρωματική δίωξη για νέες πράξεις, με τα νεότερα θύματα –αγόρια ηλικίας 11 έως 16 ετών– να περιγράφουν περιστατικά κακοποίησης, πίεσης και χρήσης ουσιών. Ορισμένα περιστατικά, σύμφωνα με το Συμβούλιο, αγγίζουν τα όρια τετελεσμένου βιασμού.

Η δίκη του 62χρονου συνεχίζεται την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου.

