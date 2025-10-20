Χαλκίδα: Άγρια επίθεση σε 70χρονο– Αναζητούνται οι τρεις δράστες

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής έξω από το ΕΠΑΛ Χαλκίδας όπου ένας 70χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση από τρεις νεαρούς.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ όταν οι τρεις νεαροί άνδρες επιτέθηκαν απρόκλητα στον 70χρονο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Οι δράστες αφού ξυλοκόπησαν άγρια τον 70χρονο τον άφησαν αιμόφυρτο στο οδόστρωμα και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Γυναίκα, αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, κάλεσε την αστυνομία άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Αν και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τελικά ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας από τα παιδιά του, που έσπευσαν στο σημείο και τον βοήθησαν να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Το Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης.