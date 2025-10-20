Γιατί διακόπτονται συνεχώς τα δρομολόγια στα τρένα: Τι πραγματικά συμβαίνει - Τι λένε οι εργαζόμενοι

Συνεχείς είναι οι διακοπές δρομολογίων στα τρένα της χώρας, με το τελευταίο περιστατικό να καταγράφεται το Σάββατο (18/10), όταν δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν λόγω τεχνικών προβλημάτων. Το πρώτο δρομολόγιο επηρεάστηκε στο τμήμα Κιάτο-Αίγιο και το δεύτερο στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα.

Οι συχνές ακινητοποιήσεις έχουν ανησυχήσει τους επιβάτες, ενώ η προηγούμενη διακοπή είχε σημειωθεί στον Οδοντωτό στις 12 Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Hellenic Train, Σωτήρης Παπαδόπουλος, σε δήλωσή του στο Newsbomb, εξήγησε ότι η δυσκολία προκύπτει κυρίως από την προμήθεια ανταλλακτικών. Όπως ανέφερε, σχετικά με τη γραμμή Διακοφτό-Καλάβρυτα, «έχει κλείσει η εταιρεία που μας προμηθεύει τα ανταλλακτικά και υπάρχει μία δυσκολία». Επιπλέον, όσον αφορά τα δρομολόγια Intercity, πρόσθεσε ότι «μία από τις δύο μηχανές παρουσίασαν βλάβη, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και το δεύτερο δρομολόγιο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τεχνικές δυσκολίες των αμαξοστοιχιών σε συνδυασμό με την καθυστέρηση στην προμήθεια ανταλλακτικών είναι οι κύριοι λόγοι για τις συχνές διακοπές δρομολογίων. Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι γίνονται προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών.

Επιπλέον επισήμανε ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού.

