Τραγωδία στο Παλαιό Φάληρο: 85χρονη παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από όχημα που οδηγούσε 60χρονη

Μια 85χρονη έχασε τη ζωή της το απόγευμα της Δευτέρας (20/10), γύρω στις 19:30, όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αμφιθέας, στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα που οδηγούσε μια 60χρονη, παρέσυρε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, την 85χρονη που επιχειρούσε να διασχίσει πεζή το οδόστρωμα.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Η οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο, ενώ έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Καλλιθέας, η οποία συγκεντρώνει μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας.