Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στο Ρέθυμνο: Τραυματίστηκε ο 30χρονος οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 30χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και τελικά ανετράπη.

Ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμμια του οχήματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι χρησιμοποίησαν διασωστική σειρά για να απεγκλωβίσουν τον τραυματισμένο άνδρα.

Ο 30χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από την αστυνομία.

