Κίνηση τώρα: Ακινητοποιημένο λεωφορείο στη Γαλατσίου - Σημαντικές καθυστερήσεις

Ακινητοποιημένο λεωφορείο λόγω μηχανικής βλάβης προκαλεί σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Γαλατσίου, στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατήσια.

Η παρουσία του λεωφορείου στο οδόστρωμα έχει οδηγήσει σε αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Οι οδηγοί καλούνται να δείχνουν προσοχή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας.