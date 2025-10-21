Κίνηση τώρα: Ακινητοποιημένο λεωφορείο στη Γαλατσίου - Σημαντικές καθυστερήσεις
Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο Γαλάτσι
Ακινητοποιημένο λεωφορείο λόγω μηχανικής βλάβης προκαλεί σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Γαλατσίου, στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατήσια.
Η παρουσία του λεωφορείου στο οδόστρωμα έχει οδηγήσει σε αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Οι οδηγοί καλούνται να δείχνουν προσοχή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας.
