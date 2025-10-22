Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Πλημμύρισαν δρόμοι - Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία

Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο, όπου παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Έντονη κακοκαιρία πλήττει το νησί από το πρωί, με αποτέλεσμα η συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών να έχει διαταράξει την κυκλοφορία, δημιουργώντας σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών.

Οι δρόμοι που συνδέουν τον Άγιο Κήρυκα με το Καλλιπάδο και το Σαρακινάδο με τον Άγιο Κήρυκα παρουσιάζουν έντονα προβλήματα λόγω πλημμυρών και φερτών υλικών. Στο χωριό Ρομύρι έχουν καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ στη Λιθακιά μικρές κατολισθήσεις βράχων έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, δυσχεραίνοντας την ομαλή κυκλοφορία.

Επιπλέον, στην περιοχή του Αγίου Λέοντα, ένα μεγάλο δέντρο έχει πέσει και έχει αποκλείσει ολοκληρωτικά το οδικό δίκτυο. Τα συνεργεία βρίσκονται σε επιχείρηση απομάκρυνσης του δέντρου, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο σε απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις. Επίσης, συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την οδήγηση στις πληγείσες περιοχές, όπου οι συνθήκες είναι επικίνδυνες λόγω των καιρικών φαινομένων.

Η έντονη κακοκαιρία στη Ζάκυνθο αναμένεται να συνεχιστεί για το επόμενο διάστημα, με τις αρχές να παραμένουν σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων.

