Επιστρέφει η χειμερινή ώρα: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών πισω

Μικρότερες μέρες και λιγότερες ώρες φωτός από την Κυριακή. Με τον μήνα Οκτώβριο, το φθινόπωρο φέρνει επίσης τη θερινή ώρα, η οποία θα επιστρέψει επίσημα μεταξύ Σαββάτου 25 Οκτωβρίου και Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025, όταν οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με τη μετατόπιση των ρολογιών, θα υπάρχει μία επιπλέον ώρα φωτός το πρωί, αλλά οι μέρες θα είναι μικρότερες.

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου.

Οι ψηφιακές συσκευές, όπως τα smartphones, τα smartwatches, οι υπολογιστές, τα tablet και οι κονσόλες παιχνιδιών, ενημερώνονται αυτόματα, ενώ οι «παλιές» αναλογικές συσκευές πρέπει να αλλάζουν χειροκίνητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά το τέλος της αλλαγής της ώρας από το 2018, ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνουν τον τερματισμό της πρακτικής.

Οι κυβερνήσεις δεν κατέληξαν ποτέ σε συμφωνία και έκτοτε δεν έχει συμβεί τίποτα.

Το θέμα συζητείται στην Ευρώπη εδώ και επτά χρόνια, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, η πρακτική της αλλαγής της ώρας δύο φορές τον χρόνο συνεχίζεται.

Το τρέχον καθεστώς αλλαγής της ώρας ρυθμίζεται από μια οδηγία του 2000, η ​​οποία ορίζει ότι κάθε χρόνο τα ρολόγια μετακινούνται, αντίστοιχα, μία ώρα μπροστά και μία ώρα πίσω την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη και το τέλος της θερινής ώρας.

Συζήτηση για την αλλαγή ώρας

Η αλλαγή της ώρας δεν αποτελεί παγκόσμιο κανόνα. Στην Ασία, για παράδειγμα, μόνο έξι χώρες το κάνουν, και στην Αμερική μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, το Μεξικό και η Αργεντινή. Αλλά στην Πορτογαλία, συμβαίνει εδώ και πάνω από 100 χρόνια.

Δημοσκόπηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έδειξε ότι το 84% των ερωτηθέντων υποστηρίζει το τέλος της εποχικής αλλαγής της ώρα.

Η πρόταση υποβλήθηκε το 2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η συζήτηση έχει σταματήσει λόγω διαφωνιών μεταξύ των χωρών . Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών.

Τον Μάρτιο του 2019, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της κατάργησης της αλλαγής της ώρας, με 410 ψήφους υπέρ, 192 κατά και 51 αποχές.

Παρά την πλειοψηφία, οι κυβερνήσεις δεν κατέληξαν ποτέ σε συμφωνία και έκτοτε δεν έχει συμβεί τίποτα.

Εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση του Αντόνιο Κόστα, νυν προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υποστήριξε ότι η αλλαγή της ώρας έπρεπε να διατηρηθεί.

Πότε καθιερώθηκε

Η αλλαγή της ώρας καθιερώθηκε στη Γερμανία το 1916, κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, με στόχο την εξοικονόμηση καυσίμων για φωτισμό και τη μεγιστοποίηση του ηλιακού φωτός. Εκείνη τη χρονιά, η Πορτογαλία υιοθέτησε την αλλαγή της ώρας δύο φορές το χρόνο, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη.