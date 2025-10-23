Ηράκλειο: Συνελήφθη 16χρονος που έκλεψε πορτοφόλι και κοσμήματα - Χειροπέδες και στη μητέρα του

Συνελήφθη χθες Τετάρτη (22/10) από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος 'Αμεσης Δράσης Ηρακλείου ανήλικος που κατηγορείται για κλοπές στο Ηρακλειο.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, χθες το μεσημέρι ο 16χρονος φέρεται ότι προσέγγισε 80χρονη γυναίκα που κινούνταν πεζή και με το πρόσχημα της παροχής βοήθειας, της αφαίρεσε την κάρτα τράπεζας και αμέσως μετά πραγματοποίησε ανάληψη χρηματικού ποσού 600 ευρώ και αγορές δυο συσκευών κινητών τηλεφώνων συνολικής αξίας 630 ευρώ.

Οι αστυνομικοί άμεσα προσχώρησαν στην ταυτοποίηση του και εντόπισαν τον ανήλικο, στην κατοχή του οποίου βρήκαν και κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό και τις δυο συσκευές κινητών τηλεφώνων τα οποία απέδωσαν στην 80χρονη.

Επίσης, από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ο 16χρονος ταυτοποιήθηκε και για μία ακόμα περίπτωση κλοπής το Φεβρουάριο 2025, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν αφαιρεθεί από οικία γυναίκας κοσμήματα συνολικής αξίας 1.500 ευρώ. Επιπλέον σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος της 33χρονης μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης