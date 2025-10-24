Κίνηση: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων – «Κυκλοφοριακό έμφραγμα» σε Κηφισό και Αττική Οδό

Δύσκολο το απόγευμα της Παρασκευής για τους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο του Λεκανοπεδίου καθώς πέρα από την καθιερωμένη κίνηση που επικρατεί συνήθως τα απογεύματα ενόψει του Σαββατοκύριακου, υπάρχουν και αυτοί που ξεκινούν την έξοδό τους από το κλεινόν άστυ για την επέτειο της Εθνικής Εορτής τη 28ης Οκτωβρίου.

Με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα με τα εντονότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Λαμία με την κίνηση να ξεκινά από χαμηλά στην έξοδο της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Λίγο καλύτερη η κατάσταση στο ρεύμα προς Πειραιά με τη κίνηση να ξεκινά από το ύψος της Κηφισιάς έως και το ύψος της Ιεράς Οδού.

Σημειωτόν η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κηφισίας και στην Μεσογείων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται:

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Αλεξάνδρας

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Φιλελλήνων

Λ. Βουλιαγμένης

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου - ρεύμα προς Πειραιά)

Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη

Αττική Οδός

Κίνηση στα διόδια της Αττικής Οδού στον Περιφερειακό Υμηττού

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων της 28ης Οκτωβρίου

Στο μεταξύ υπάρχουν και αυτοί που φρόντισαν να πάρουν άδεια προκειμένου να ταξιδέψουν εκτός της πρωτεύουσας για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου μιας και ο καιρός θα μας κάνει την χάρη και θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες.

Ήδη από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής παρατηρείται ολοένα αυξανόμενη κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα: