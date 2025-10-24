Τροχαίο στον Κηφισό και αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κυκλοφορία της Λεωφόρου Κηφισού, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε μεταξύ δύο οχημάτων.

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Λαμία, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ταυτόχρονα, η κίνηση στον Κηφισό προς Πειραιά παραμένει αυξημένη, με προβλήματα από το ύψος της Λυκόβρυσης μέχρι το Αιγάλεω.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπου οι οδηγοί μένουν έως και 30 λεπτά ακινητοποιημένοι μεταξύ του κόμβου Παιανίας και του κόμβου Μεταμόρφωσης. Παράλληλα, καθυστερήσεις 20-25 λεπτών παρατηρούνται στον Περιφερειακό Υμηττού από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης, ενώ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, μεταξύ κόμβου Μεταμόρφωσης και Πεντέλης, οι οδηγοί περιμένουν 10-15 λεπτά.