Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων

Η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό» -Μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους εκτυλίχθηκε το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού μιας 40χρονης γυναίκας μέσα στο σπίτι της στο Κορωπί, από τον 50χρονο σύντροφό της και πατέρα των δύο παιδιών τους. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης, όταν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δράστη, «επέστρεψε από επαγγελματικό ταξίδι» και «βρήκε» τη σύντροφό του αιμόφυρτη στο πάτωμα.

Αντί να καλέσει το ΕΚΑΒ, ειδοποίησε το αστυνομικό τμήμα, προσπαθώντας να πείσει τις Aρχές ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί.

Ο δράστης επιμένει μέχρι και τώρα, ότι η 40χρονη ξυλοκοπήθηκε από τους ληστές, παρόλο που κατηγορείται για κακούργημα και συγκεκριμένα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του και μητέρας των παιδιών του. Την ίδια ώρα, η αστυνομία θα χρειαστεί τη συμβολή του βασικού μάρτυρα, που δεν είναι άλλος από τον τετράχρονο γιο του ζευγαριού.

«Έλειπα σε ταξίδι. Την βρήκα χτυπημένη και αιμορραγούσε», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Όμως η αλήθεια αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, όταν ο 4χρονος γιος του, έντρομος και σε κατάσταση σοκ, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά στο κεφάλι».

Σύμφωνα με το Mega η γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της ενώ είναι κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.

Το παιδί αποκάλυψε τη φρίκη

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν αίματα παντού, τη γυναίκα αναίσθητη στο πάτωμα, το 8 μηνών βρέφος στην κούνια και το 4χρονο αγοράκι να τρέμει στην αυλή. Μετά τη μαρτυρία του παιδιού, ο 50χρονος συνελήφθη επί τόπου.

Ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές, καθώς το 2023 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της ίδιας γυναίκας.

Η 40χρονη μητέρα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα κρανίου και ζυγωματικών, καθώς και θλάση στον εγκέφαλο. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή της «κρίσιμη».
Σύμφωνα με φίλους και γνωστούς, το ζευγάρι είχε συχνά εντάσεις και επεισόδια βίας. «Την προσέβαλλε, την χτυπούσε μπροστά στα παιδιά και την απειλούσε ότι θα της τα πάρει», ανέφεραν στο Mega άνθρωποι από το περιβάλλον της.

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 3,5 μηνών και 4 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου φιλοξενούνται και παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το 4χρονο αγοράκι φέρει τραύμα κάτω από το μάτι, ενώ εξετάζεται αν υπάρχουν επιπλέον κακώσεις που σχετίζονται με το περιστατικό. Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού που φοιτά ο μεγαλύτερος γιος συνόδευσε τα παιδιά στο νοσοκομείο και παρέμεινε μαζί τους όλο το βράδυ.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 50χρονος στο Κορωπί

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος άντρας που ξυλοκόπησε βάναυσα την 40χρονη σύζυγο του, στο Κορωπί, μετά την ποινικής δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του.

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

