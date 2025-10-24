Εορτολόγιο 25 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Ταβιθά, Αγίας Χρυσάνθης, Αγίου Χρυσαφίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Χρυσάνθη

Χρυσάφιος

Χρυσάφης

Χρυσαφένια

Αγία Ταβιθά

Ευσεβής και φιλάνθρωπη χριστιανή, πρωταγωνίστρια του θαύματος του Αποστόλου Πέτρου.

Η Ταβιθά ζούσε στην Ιόππη, τη σημερινή Γιάφα του Ισραήλ. Ήταν υφάντρα και έφτιαχνε χιτώνες, τους οποίους πωλούσε προς ανακούφιση των χηρών και ορφανών. Αρρώστησε όμως και πέθανε.

Την περίοδο εκείνη βρισκόταν στη γειτονική Λύδδα (σημερινό Λοντ) ο Απόστολος Πέτρος. Όταν το άκουσαν αυτό οι δικοί της, έσπευσαν να τον παρακαλέσουν να έρθει στην Ιόππη, όπου και οδηγήθηκε στο νεκροκρέβατο της Ταβιθάς.

Αφού παρακάλεσε τους παρευρισκόμενους να βγουν από το δωμάτιο, ο Πέτρος γονάτισε και προσευχήθηκε. Στη συνέχεια πρόσταξε τη νεκρή: «Ταβιθά ανάστηθι!» και η νεαρή κοπέλα αναστήθηκε (Πράξεις των Αποστόλων, θ’ 36-40). Το γεγονός αυτό διαδόθηκε στην Ιόππη και πολλοί πίστεψαν στον Χριστό.

Η Αγία Ταβιθά πέθανε σε βαθύ γήρας.

