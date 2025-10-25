Διονύσης Σαββόπουλος: Κατευόδιο με τη «Συννεφούλα» από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού

Κορυφώθηκε η συγκίνηση στη Μητρόπολη Αθηνών όταν εξήλθε από τον ιερό ναό το φέρετρο με τη σορό του Διονύση Σαββόπουλο, αφού ολοκληρώθηκε η νεκρώσιμος ακολουθία και οι επικήδειοι λόγοι, λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παιάνιζε το «Τι έπαιξα στο Λαύριο» και τη «Συννεφούλα», ενώ ο συγκεντρωμένος κόσμος τραγουδούσε και χειροκροτούσε ρυθμικά.

Η εξόδιος ακολουθία ολοκληρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου με συγκίνηση στη φωνή, αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο καλλιτέχνη εκφωνώντας επικήδειους λόγους, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Αγγελική Κοτανίδου, καθηγήτρια Πνευμονολογίας, γιατρός του Διονύση Σαββόπουλου, ο συγγραφέας και προσωπικός του φίλος Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο Σταμάτης Φασουλής, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο γιος του Κορνήλιος Σαββόπουλος και ο εγγονός του, Διονύσης.

Αμέσως μετά το φέρετρο αναχώρησε από τη Μητρόπολη Αθηνών για το Α' Νεκροταφείο.

Δείτε απευθείας εικόνα από τη Μητρόπολη Αθηνών:

Η σορός του Διονύση Σαββόπουλου εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 08:30 το πρωί. Στις 11:30, υπό ήχους πένθιμων εμβατηρίων από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, η σορός του Διονύση Σαββόπουλου μεταφέρθηκε από το παρεκλήσι στη Μητρόπολη, για τη νεκρώσιμη ακολουθία.

Ακολούθησε η οικογένεια του σπουδαίου δημιουργού, που παρέμεινε επί 15 λεπτά στον ναό, με τις πόρτες κλειστές. Κατόπιν, άρχισαν οι προσελεύσεις για τη νεκρώσιμη ακολουθία.

Στη Μητρόπολη Αθηνών λίγα λεπτά πριν τη 1 έφτασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που εκφώνησε και έναν εκ των επικήδειων λόγων για τον Διονύση Σαββόπουλο. Αμέσως μετά έφτασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Εικόνες από το λαϊκό προσκύνημα:

Από νωρίς, πλήθος κόσμου έφτανε στη Μητρόπολη για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο δημιουργό, αφήνοντας λουλούδια και φιγούρες του Καραγκιόζη, τιμώντας έτσι το ομώνυμο τραγούδι του από τον δίσκο Δέκα Χρόνια Κομμάτια (1975) αλλά και την ιδιαίτερη σχέση του με το Θέατρο Σκιών και τους καραγκιοζοπαίκτες, όπως τον Ευγένιο Σπαθάρη και τον Άθω Δανέλλη.

Η φιγούρα του Καραγκιόζη Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Λίγο πριν από τις 11:00 έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού που ξεκίνησε να παιανίζει πένθιμα εμβατήρια.

