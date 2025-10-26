Χανιά: Άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο μέσα σε πάρκο

Με ένα φρικτό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι νωρίς το πρωί της Κυριακής πολίτες που πήγαν να αθληθούν στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, εντόπισαν ένα νεαρό άνδρα κρεμασμένο σε δέντρο. Ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και στο σημείο μετέβησαν τόσο η αστυνομία όσο και ο ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες θανάτου του άτυχου άνδρα.

Προς το παρόν, από τις αρχές, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Διαβάστε επίσης