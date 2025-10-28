Επιστρέφουν οι εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου - Καθυστερήσεις από Αφίδνες μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια
Ομαλά διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους ενόψει επιστροφής των εκδρομέων
Η επιστροφή των εκδρομέων της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα πραγματοποιείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς η κυκλοφορία στους δρόμους εξελίσσεται ομαλά.
Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται μόνο στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, από τα διόδια των Αφιδνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου προς την πρωτεύουσα διεξάγεται ομαλά, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα μέχρι στιγμής.
Καθυστερήσεις 15-20 λεπτών στην Αττική Οδό στα Διόδια Κορωπίου στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
