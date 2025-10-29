Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

Εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης αφαιρούν ομπρέλες από το γλυπτό του Γεώργιου Ζογγολόπουλου για λόγους συντήρησης, Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2025. Συνολικά θα αφαιρεθούν 17 ομπρέλες.

«Ξηλώνονται» προκειμένου να επισκευαστούν δεκαεπτά από τις «Ομπρέλες» του διάσημου γλυπτού του Γιώργου Ζογγολόπουλου, που βρίσκεται στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Οι «Ομπρέλες», όπως διαπιστώθηκε, έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και πρόκειται να μεταφερθούν στην Αθήνα προκειμένου να γίνει η απαραίτητη συντήρηση από τους υπευθύνους του Ιδρύματος Ζογγολόπουλου. Η επιχείρηση για το «ξήλωμα» των Ομπρελών ξεκίνησε από το πρωί της Τετάρτης στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, ενώ η ακριβής ζημιά θα διαπιστωθεί από τους ειδικούς στα εργαστήρια.

Οι φθορές στο γλυπτό οφείλονται, κυρίως, στις καιρικές συνθήκες, τους βανδαλισμούς και την κακή χρήση εκ μέρους των επισκεπτών που είτε «κρέμονται» για να βγει καλύτερη η φωτογραφία είτε «κλειδώνουν» με σιδερένια λουκέτα την αγάπη τους.

«Αρκετές ζημιές καταγράφονται στις Ομπρέλες που βρίσκονται χαμηλά στο γλυπτό, γιατί κρεμιέται ο κόσμος που θέλει να φωτογραφηθεί. Προβλήματα δημιουργούνται και από όσους κρεμούν κλειδαριές. Οι Ομπρέλες θα αποκατασταθούν πλήρως και θα μπουν ξανά στη θέση τους», είχε δηλώσει πρόσφατα στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ζογγολόπουλος, Νίκος Θεοδωρίδης.

Οπως είπε ο κ. Θεοδωρίδης, αποκατάσταση χρειάζονται και οι «βροχές», οι μεταλλικές βέργες που υπάρχουν στο γλυπτό, για να θυμίζουν τη βροχή που πέφτει επάνω στις ομπρέλες, και οι οποίες είναι επικίνδυνες για τυχόν ατυχήματα. Επιπλέον, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σχεδιάζει ένα καλό καθάρισμα για να λάμψουν και πάλι σαν καινούργιες.

«Το γλυπτό είναι μοναδικό, γιατί δημιουργεί μια διάδραση με τους επισκέπτες, που δεν έχει κανένα άλλο γλυπτό. Οταν βρίσκεσαι στο νχώρο βλέπεις τους ανθρώπους να το πλησιάζουν με μια ιδιαίτερη χαρά και χαμόγελο. Δεν υπάρχει γλυπτό που να έχει φωτογραφηθεί τόσο πολύ όσο αυτό», είχε δηλώσει από την πλευρά του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Το έργο του Γιώργου Ζογγολόπουλου έχει ύψος 13 μέτρα και βρίσκεται τοποθετημένο στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Πρόκειται για μία εικαστική σύνθεση από ανοξείδωτο χάλυβα, που αποτελεί ξεχωριστό σημείο αναφοράς για την πόλη από το 1997, όταν και εγκαταστάθηκε με αφορμή τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και τη μεταφορά των «Ομπρελών» από το ύψος του Ναυτικού Ομίλου στην ειδικά διαμορφωμένη ξύλινη εξέδρα, πλησίον του αγάλματος του Μέγα Αλέξανδρου, το γλυπτό αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο και έχει γίνει από τα πιο αγαπητά για τους Θεσσαλονικείς, αλλά και για όλους τους τουρίστες που κάνουν οπωσδήποτε στάση προκειμένου να το φυλάξουν ως ανάμνηση στα κινητά τους τηλέφωνα και στις φωτογραφικές τους μηχανές.

