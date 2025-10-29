Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

Οι φθορές στο γλυπτό οφείλονται, κυρίως, στις καιρικές συνθήκες, τους βανδαλισμούς και την κακή χρήση εκ μέρους των επισκεπτών που είτε «κρέμονται» για να βγει καλύτερη η φωτογραφία είτε «κλειδώνουν» με σιδερένια λουκέτα την αγάπη τους

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

Εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης αφαιρούν ομπρέλες από το γλυπτό του Γεώργιου Ζογγολόπουλου για λόγους συντήρησης, Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2025. Συνολικά θα αφαιρεθούν 17 ομπρέλες.

SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ξηλώνονται» προκειμένου να επισκευαστούν δεκαεπτά από τις «Ομπρέλες» του διάσημου γλυπτού του Γιώργου Ζογγολόπουλου, που βρίσκεται στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Οι «Ομπρέλες», όπως διαπιστώθηκε, έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και πρόκειται να μεταφερθούν στην Αθήνα προκειμένου να γίνει η απαραίτητη συντήρηση από τους υπευθύνους του Ιδρύματος Ζογγολόπουλου. Η επιχείρηση για το «ξήλωμα» των Ομπρελών ξεκίνησε από το πρωί της Τετάρτης στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, ενώ η ακριβής ζημιά θα διαπιστωθεί από τους ειδικούς στα εργαστήρια.

Οι φθορές στο γλυπτό οφείλονται, κυρίως, στις καιρικές συνθήκες, τους βανδαλισμούς και την κακή χρήση εκ μέρους των επισκεπτών που είτε «κρέμονται» για να βγει καλύτερη η φωτογραφία είτε «κλειδώνουν» με σιδερένια λουκέτα την αγάπη τους.

«Αρκετές ζημιές καταγράφονται στις Ομπρέλες που βρίσκονται χαμηλά στο γλυπτό, γιατί κρεμιέται ο κόσμος που θέλει να φωτογραφηθεί. Προβλήματα δημιουργούνται και από όσους κρεμούν κλειδαριές. Οι Ομπρέλες θα αποκατασταθούν πλήρως και θα μπουν ξανά στη θέση τους», είχε δηλώσει πρόσφατα στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ζογγολόπουλος, Νίκος Θεοδωρίδης.

George Zongolopoulos; Thessaloniki; landmark; sculpture; umbrelllas; Γεώργιος Ζογγολόπουλος; Γιώργος Ζογγολόπουλος; Θεσσαλονίκη; γλυπτό; εργασίες; ομπρέλες; συντήρηση;

Εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης αφαιρούν ομπρέλες από το γλυπτό του Γεώργιου Ζογγολόπουλου για λόγους συντήρησης, Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2025. Συνολικά θα αφαιρεθούν 17 ομπρέλες.

SOOC

Οπως είπε ο κ. Θεοδωρίδης, αποκατάσταση χρειάζονται και οι «βροχές», οι μεταλλικές βέργες που υπάρχουν στο γλυπτό, για να θυμίζουν τη βροχή που πέφτει επάνω στις ομπρέλες, και οι οποίες είναι επικίνδυνες για τυχόν ατυχήματα. Επιπλέον, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σχεδιάζει ένα καλό καθάρισμα για να λάμψουν και πάλι σαν καινούργιες.

George Zongolopoulos; Thessaloniki; landmark; sculpture; umbrelllas; Γεώργιος Ζογγολόπουλος; Γιώργος Ζογγολόπουλος; Θεσσαλονίκη; γλυπτό; εργασίες; ομπρέλες; συντήρηση;

Εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης αφαιρούν ομπρέλες από το γλυπτό του Γεώργιου Ζογγολόπουλου για λόγους συντήρησης, Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2025. Συνολικά θα αφαιρεθούν 17 ομπρέλες.

SOOC

«Το γλυπτό είναι μοναδικό, γιατί δημιουργεί μια διάδραση με τους επισκέπτες, που δεν έχει κανένα άλλο γλυπτό. Οταν βρίσκεσαι στο νχώρο βλέπεις τους ανθρώπους να το πλησιάζουν με μια ιδιαίτερη χαρά και χαμόγελο. Δεν υπάρχει γλυπτό που να έχει φωτογραφηθεί τόσο πολύ όσο αυτό», είχε δηλώσει από την πλευρά του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Γεώργιος Ζογγολόπουλος; Γιώργος Ζογγολόπουλος; Θεσσαλονίκη; γλυπτό; εργασίες; ομπρέλες; συντήρηση;

Εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης αφαιρούν ομπρέλες από το γλυπτό του Γεώργιου Ζογγολόπουλου για λόγους συντήρησης, Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2025. Συνολικά θα αφαιρεθούν 17 ομπρέλες.

SOOC

Το έργο του Γιώργου Ζογγολόπουλου έχει ύψος 13 μέτρα και βρίσκεται τοποθετημένο στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Πρόκειται για μία εικαστική σύνθεση από ανοξείδωτο χάλυβα, που αποτελεί ξεχωριστό σημείο αναφοράς για την πόλη από το 1997, όταν και εγκαταστάθηκε με αφορμή τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και τη μεταφορά των «Ομπρελών» από το ύψος του Ναυτικού Ομίλου στην ειδικά διαμορφωμένη ξύλινη εξέδρα, πλησίον του αγάλματος του Μέγα Αλέξανδρου, το γλυπτό αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο και έχει γίνει από τα πιο αγαπητά για τους Θεσσαλονικείς, αλλά και για όλους τους τουρίστες που κάνουν οπωσδήποτε στάση προκειμένου να το φυλάξουν ως ανάμνηση στα κινητά τους τηλέφωνα και στις φωτογραφικές τους μηχανές.

ζογγολοπουλος ομπρέλες

Εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης αφαιρούν ομπρέλες από το γλυπτό του Γεώργιου Ζογγολόπουλου για λόγους συντήρησης, Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2025. Συνολικά θα αφαιρεθούν 17 ομπρέλες.

SOOC
Γεώργιος Ζογγολόπουλος Θεσσαλονίκη ομπρέλες

Εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης αφαιρούν ομπρέλες από το γλυπτό του Γεώργιου Ζογγολόπουλου για λόγους συντήρησης, Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2025. Συνολικά θα αφαιρεθούν 17 ομπρέλες.

SOOC
Γεώργιος Ζογγολόπουλος; Γιώργος Ζογγολόπουλος; Θεσσαλονίκη ομπρέλες

Εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης αφαιρούν ομπρέλες από το γλυπτό του Γεώργιου Ζογγολόπουλου για λόγους συντήρησης, Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2025. Συνολικά θα αφαιρεθούν 17 ομπρέλες.

SOOC
Γεώργιος Ζογγολόπουλος Θεσσαλονίκη ομπρέλες

Εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης αφαιρούν ομπρέλες από το γλυπτό του Γεώργιου Ζογγολόπουλου για λόγους συντήρησης, Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2025. Συνολικά θα αφαιρεθούν 17 ομπρέλες.

SOOC

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων για 231.062 μαθητές δημοτικού

12:34ΚΟΣΜΟΣ

«Πιο αποφασισμένος από ποτέ» να συνεχίσει τον πόλεμο ο Πούτιν - Τι υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

12:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: «Μάχη» με Ατρόμητο ο Παναθηναϊκός - Εντός Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ - Το πρόγραμμα

12:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαρδαλιάς: «Η Αττική μας στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις» – Χορηγός η περιφέρεια του τουρνουά ATP 250

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: H συνάντηση Τραμπ-Σι θα είναι νίκη για την Κίνα, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Μάχη για τη ζωή της δίνει η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από δραπέτη ψυχιατρείου - «Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αποδοθούν ευθύνες», λέει η Δημογλίδου

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

12:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ορόσημο» για την κβαντική πληροφορική: Αλγόριθμος ξεπέρασε τις δυνατότητες των συμβατικών υπολογιστών

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη: Άγνωστοι έβαλαν φωτιά στην είσοδο, ενώ βρίσκονταν μέσα εργαζόμενοι

11:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν μείωση στον αριθμό των Αμερικανικών στρατευμάτων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Τσέρνομπιλ - Παράξενα μπλε σκυλιά στη ραδιενεργή Ζώνη Αποκλεισμού

11:47LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Πάντα ήθελα να έχω 5 δραχμές στην άκρη για να παρέχω ασφάλεια στα παιδιά μου»

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Φουντώνουν ξανά οι φήμες για την υγεία του - Η παραλίγο πτώση, οι μελανιές και η μαγνητική

11:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κερκόπορτα» τα Eurofighter για να «τρυπώσει» η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE - Το «Plan B» και η... λακούβα

11:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παρτιζάν: Τραγωδία - Νεκρός 16χρονος αθλητής έπειτα από δυστύχημα με λεωφορείο

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τουλάχιστον ένα κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο 81% των δήμων - Υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των κρατήσεων

11:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορές για τη Euroleague από το Pamestoixima.gr

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Απελάθηκε ο καταδικασμένος για σεξουαλική επίθεση Αιθίοπας που είχε αφεθεί ελεύθερος κατά λάθος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

11:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κερκόπορτα» τα Eurofighter για να «τρυπώσει» η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE - Το «Plan B» και η... λακούβα

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη: Άγνωστοι έβαλαν φωτιά στην είσοδο, ενώ βρίσκονταν μέσα εργαζόμενοι

06:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σάλος από το βίντεο της εν ψυχρώ δολοφονίας έξω από μπαρ στο Ναύπλιο που αποκάλυψε το Newsbomb

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Αιματηρή επιδρομή με τουλάχιστον 64 νεκρούς κατά καρτέλ στις φαβέλες του Ρίο - Εγκληματική οργάνωση έριξε βόμβες από drones - Βίντεο

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανετράπη νταλίκα που μετέφερε χώματα στα Βλάχικα της Βάρης - Έπεσε σε ΙΧ

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Τσέρνομπιλ - Παράξενα μπλε σκυλιά στη ραδιενεργή Ζώνη Αποκλεισμού

09:25ΚΟΣΜΟΣ

«Μελίσσα»: Μετά τη Τζαμάικα, έφθασε στην Κούβα ο «τυφώνας του αιώνα» - Τουλάχιστον 7 νεκροί και τεράστιες ζημιές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Πεντάγωνο μπαίνει στον 21ο αιώνα: Αποκαλυπτήρια νέας βιοκλιματικής όψης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Θρηνεί η οικογένεια του 52χρονου, φοβούνται βεντέτα στο χωριό – «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Μάχη για τη ζωή της δίνει η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από δραπέτη ψυχιατρείου - «Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αποδοθούν ευθύνες», λέει η Δημογλίδου

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασθενής με κορωνοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Μέσω τηλεδιάσκεψης το υπουργικό συμβούλιο, με μάσκα το απόγευμα στο υπουργείο Άμυνας

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Απελάθηκε ο καταδικασμένος για σεξουαλική επίθεση Αιθίοπας που είχε αφεθεί ελεύθερος κατά λάθος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ