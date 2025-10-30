Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

Τα σπάνια νομίσματα που έχουν σημαντική συλλεκτική αξία και αξίζουν μία περιουσία

Όσοι έχουν ξεχασμένα σε κάποιο συρτάρι παλιά νομίσματα και δραχμές ίσως να έχουν στην κατοχή τους μία μικρή περιουσία χωρίς να το γνωρίζουν καθώς υπάρχουν διάφορα marketplaces στα οποία πωλούνται με πολύ υψηλές τιμές.

Με μία αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί εύκολα κάποιος να διαπιστώσει ότι υπάρχουν νομίσματα τα οποία πωλούνται σε αστρονομικές τιμές, είτε πρόκειται για μεμονωμένα κομμάτια είτε για ολόκληρες συλλογές.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με εκτιμητές νομισμάτων, η πλειονότητα των ελληνικών δραχμών που κυκλοφόρησαν μετά το 1900 δεν έχουν σημαντική συλλεκτική αξία. Ωστόσο, υπάρχουν και εξαιρέσεις που αφορούν σπάνια, ακυκλοφόρητα νομίσματα ή νομίσματα από την προ του 20ού αιώνα περίοδο που αγγίζουν εντυπωσιακά ποσά.

Για παράδειγμα, όπως μπορεί κανείς να δει στο site του Χρυσού Οδηγού, υπάρχει συλλέκτης ο οποίος πουλά ένα νόμισμα του 1851 από την εποχή του Όθωνα στην αστρονομική τιμή των 97.000 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση στην Βάρκιζα πωλείται συλλογή νομισμάτων διαφόρων χρονολογιών για 51.650 ευρώ, ενώ σε μία Τρίτη περίπτωση συλλέκτης πουλά μια ακόμα συλλογή νομισμάτων ελληνικών και ξένων από το 1860 και μετά στην τιμή των 10.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η συλλεκτική αξία ενός νομίσματος επηρεάζεται από τρεις βασικούς παράγοντες:

  • Ημερομηνία έκδοσης: Όσα νομίσματα χρονολογούνται πριν το 1900 έχουν αυξημένες πιθανότητες να είναι συλλεκτικά.
  • Κατάσταση διατήρησης: Ένα νόμισμα που παραμένει «παρθένο», χωρίς φθορές ή ίχνη χρήσης, έχει πολύ μεγαλύτερη αξία.
  • Σπανιότητα και ζήτηση: Όσο πιο σπάνιο είναι ένα νόμισμα στην αγορά, τόσο υψηλότερη η αξία του.

Συνιστάται στους πολίτες που κατέχουν παλιές δραχμές να απευθύνονται σε πιστοποιημένους εκτιμητές ή εξειδικευμένους οίκους δημοπρασιών, ώστε να αποφύγουν πιθανές υποτιμήσεις.

Σημειώνεται ότι η αγορά των συλλεκτικών νομισμάτων είναι ενεργή, ωστόσο επηρεάζεται σημαντικά από εξωγενείς παράγοντες, όπως η οικονομική συγκυρία και η γενικότερη ζήτηση. Ένα νόμισμα που σήμερα αποτιμάται σε χιλιάδες ευρώ, αύριο ενδέχεται να υποχωρήσει σημαντικά στην αξία του — ή και το αντίστροφο.

