Αγγλία: Βρέθηκαν 69 νομίσματα σε αυλή σπιτιού από την εποχή των Τυδώρ - Αστρονομική η αξία τους

Οι ειδήσεις για θαμμένους θησαυρούς δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χιλιάδες αργυρά νομίσματα έχουν εντοπιστεί από πολίτες σε όλη τη χώρα τα τελευταία 50 χρόνια. Ωστόσο, τα χρυσά νομίσματα είναι σαφώς πιο σπάνια, γεγονός που καθιστά το παρόν εύρημα των 69 χρυσών νομισμάτων από την εποχή των Τυδώρ (15ος και 16ος αιώνας) ένα από τα πλέον ιδιαίτερα των τελευταίων δεκαετιών.

Ο θησαυρός ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ενός φράχτη στην αυλή κατοικίας στο παραθαλάσσιο Χάμπσαϊρ της Νότιας Αγγλίας, θαμμένος σε ένα κομμάτι άργιλο. Η οικογένεια κράτησε την ανακάλυψη μυστική, ενώ την ανέφερε αμέσως στο Σύστημα Φορητών Αρχαιοτήτων του Βρετανικού Μουσείου.

Αρχικά, το 2020, είχαν βρεθεί 63 νομίσματα, ενώ έναν χρόνο αργότερα, αρχαιολόγοι που επισκέφθηκαν την ιδιοκτησία εντόπισαν ακόμα έξι. Ο θησαυρός, που ονομάστηκε «Ο Θησαυρός του Νέου Δάσους» (New Forest Hoard), θα δημοπρατηθεί στις 5 Νοεμβρίου από τον οίκο Numismatica Ars Classica, με την τρέχουσα αποτίμηση να ξεπερνά τα 300.000 δολάρια, σύμφωνα με το περιοδικό Smithsonian.

Η συλλογή περιλαμβάνει νομίσματα από τις βασιλείες του Ερρίκου ΣΤ', του Εδουάρδου Δ', του Ερρίκου Ζ' και του Ερρίκου Η'. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέρουν και τα ονόματα δύο συζύγων του Ερρίκου Η' και τα αρχικά μιας τρίτης. Σύμφωνα με τον κατάλογο της δημοπρασίας, πρόκειται για τη «μοναδική πλήρη και τεκμηριωμένη συλλογή χρυσών νομισμάτων της πρώιμης περιόδου των Τυδώρ που έχει ποτέ δημοπρατηθεί».

Ο νομισματολόγος David Guest, αναφερόμενος στην ιστορική αξία του ευρήματος, δήλωσε: «Τέσσερις βασιλείς, δύο βασίλισσες και ένας καρδινάλιος κατονομάζονται στα νομίσματα του θησαυρού. Είμαι βέβαιος ότι η συνολική τιμή πώλησης θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την αρχική εκτίμηση».

Γιατί όμως θάφτηκε ο θησαυρός; Όπως εξηγεί ο Guest, «Αν και ποτέ δεν θα μάθουμε ποιος και γιατί τον έκρυψε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αποκρύφθηκε κατά την ταραχώδη πρώτη φάση της Αγγλικής Μεταρρύθμισης, όταν ο Ερρίκος Η' διέλυε τα μοναστήρια και γινόταν ιδιωτικό ένα μεγάλο μέρος του πλούτου της Καθολικής Εκκλησίας». Εκείνη την περίοδο, πολλές εκκλησίες πιθανότατα έκρυψαν τον πλούτο τους με την ελπίδα να τον ανακτήσουν σε πιο ήρεμους καιρούς, μια διαχρονική στρατηγική επιβίωσης εν μέσω κινδύνου.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

