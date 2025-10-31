Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό με έξω τα πουκάμισα

Μία μέρα μετά την απάντηση του εκπαιδευτικού για την αμφίεσή του στην Εκκλησία ανήμερα της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου ο μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, ξαναχτυπά.

«Δεν με ενόχλησε το ντύσιμό του. Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του. Μπορεί να πάει ένας καθηγητής στο κέντρο του ναού και να μιλάει με τα πουκάμισα απ’ έξω; Το αν είναι με τα πουκάμισα απ’ έξω έχει να κάνει με το σπίτι του, με το καφενείο, όχι με την Εκκλησία, η Εκκλησία δεν μπορεί να δεχθεί μια τέτοια κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης έδειξε να ενοχλείται στην ερώτηση για ποιον λόγο η Εκκλησία αντιδρά στην αμφίεση των πιστών σαν να έχει δημιουργήσει μια αστυνομία μόδας και υποστήριξε ότι «στην Εκκλησία ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική συμπεριφοράς και ντυσίματος, αλλά άλλο είναι το εκκλησίασμα και άλλο ο ομιλητής. Στον ναό μέσα ήταν και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι και άνδρες και γυναίκες και κάνουμε υπομονή».

Ωστόσο, τα πράγματα πήραν μια κακή τροπή, όταν η συζήτηση έφτασε στην προτροπή του μακαριστού Χριστόδουλου προς τους νέους με το περίφημο «ελάτε όπως είστε». Φαίνεται ότι η υπενθύμιση αυτή τον έβγαλε εκτός εαυτού, μιας και Χρυσόστομος και Χριστόδουλος ήταν σφοδροί αντίζηλοι.

Κάπου εκεί οι παρουσιαστές και ο Μητροπολίτης άρχισαν τους παράλληλους μονολόγους με τον Δωδώνης Χρυσόστομο να κλείνει το τηλέφωνο.

Ζάκυνθος: Τι απάντησε ο εκπαιδευτικός για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης

Ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας, εξέφρασε με ανάρτησή του την απογοήτευσή του σχετικά με το περιστατικό με πρωταγωνιστή τον μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομο.

Ο εκπαιδευτικός τόνισε ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση να δημιουργήσει οποιαδήποτε σύγκρουση και υπογράμμισε ότι «δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου».

Ο ίδιος αναφέρει ότι, στο τέλος της ομιλίας του, εισέπραξε τη συμπαράσταση από όλους τους παρευρισκομένους για την «άδικη επίθεση» που δέχτηκε. Δήλωσε ότι «σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν», και κατέληξε λέγοντας ότι δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί περαιτέρω ή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το θέμα.