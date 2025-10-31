Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό με έξω τα πουκάμισα

«Δεν με ενόχλησε το ντύσιμό του. Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του. Μπορεί να πάει ένας καθηγητής στο κέντρο του ναού και να μιλάει με τα πουκάμισα απ’ έξω;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος 

Newsbomb

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό με έξω τα πουκάμισα
imerazante.gr
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία μέρα μετά την απάντηση του εκπαιδευτικού για την αμφίεσή του στην Εκκλησία ανήμερα της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου ο μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, ξαναχτυπά.

«Δεν με ενόχλησε το ντύσιμό του. Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του. Μπορεί να πάει ένας καθηγητής στο κέντρο του ναού και να μιλάει με τα πουκάμισα απ’ έξω; Το αν είναι με τα πουκάμισα απ’ έξω έχει να κάνει με το σπίτι του, με το καφενείο, όχι με την Εκκλησία, η Εκκλησία δεν μπορεί να δεχθεί μια τέτοια κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης έδειξε να ενοχλείται στην ερώτηση για ποιον λόγο η Εκκλησία αντιδρά στην αμφίεση των πιστών σαν να έχει δημιουργήσει μια αστυνομία μόδας και υποστήριξε ότι «στην Εκκλησία ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική συμπεριφοράς και ντυσίματος, αλλά άλλο είναι το εκκλησίασμα και άλλο ο ομιλητής. Στον ναό μέσα ήταν και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι και άνδρες και γυναίκες και κάνουμε υπομονή».

Ωστόσο, τα πράγματα πήραν μια κακή τροπή, όταν η συζήτηση έφτασε στην προτροπή του μακαριστού Χριστόδουλου προς τους νέους με το περίφημο «ελάτε όπως είστε». Φαίνεται ότι η υπενθύμιση αυτή τον έβγαλε εκτός εαυτού, μιας και Χρυσόστομος και Χριστόδουλος ήταν σφοδροί αντίζηλοι.

Κάπου εκεί οι παρουσιαστές και ο Μητροπολίτης άρχισαν τους παράλληλους μονολόγους με τον Δωδώνης Χρυσόστομο να κλείνει το τηλέφωνο.

Ζάκυνθος: Τι απάντησε ο εκπαιδευτικός για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης

Ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας, εξέφρασε με ανάρτησή του την απογοήτευσή του σχετικά με το περιστατικό με πρωταγωνιστή τον μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομο.

Ο εκπαιδευτικός τόνισε ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση να δημιουργήσει οποιαδήποτε σύγκρουση και υπογράμμισε ότι «δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου».

Ο ίδιος αναφέρει ότι, στο τέλος της ομιλίας του, εισέπραξε τη συμπαράσταση από όλους τους παρευρισκομένους για την «άδικη επίθεση» που δέχτηκε. Δήλωσε ότι «σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν», και κατέληξε λέγοντας ότι δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί περαιτέρω ή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το θέμα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα «ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί - Η έξοδος που έγινε viral

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Halloween των Τραμπ: Φάρσα ή κέρασμα, απολαυστικά στιγμιότυπα από τον Λευκό Οίκο

10:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Γουστάρουν Ράφα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Πότε θα έχουμε βροχές στην Αττική - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

10:14ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Δειπνοσοφιστήριον σε εορταστικούς ρυθμούς

10:08ΚΟΣΜΟΣ

«Δικτατορική» κίνηση Μαδούρο: Όποιος στηρίζει μια «αμερικανική επέμβαση» θα χάνει την υπηκοότητα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη αρκούδα «ταμπουρώθηκε» σε αποθήκη εταιρείας στην Ιαπωνία - Πέντε υπάλληλοι το έβαλαν στα πόδια για να σωθούν

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «καραβιά» μεταναστών στην Κρήτη: 49 άτομα διασώθηκαν ανατολικά της Γαύδου

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ριζικά ανανεωμένη η νέα Toyota Corolla

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 11 τραυματίες, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, από ρωσικό πλήγμα στο Σούμι

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τεκτονικές αλλαγές στο Μπάκιγχαμ: Μετά την «αποκαθήλωση» του πρίγκιπα Άντριου έρχεται η σειρά του Χάρι και της Μέγκαν - «Ο ήλιος δύει πάνω από το Μοντεσίτο»

09:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκαν έξι για την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη, μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. σε κατάληψη

09:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδος σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού – Κατασχέθηκε μεταλλική ράβδος

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Έτοιμοι για «απόβαση» στον Πειραιά οι αλιείς των Κυκλάδων - Αντιδρούν για τα θαλάσσια πάρκα, «είναι θέμα επιβίωσης για εμάς» λένε στο Newsbomb

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Παιδιά δημοτικού επέστρεψαν σε κατεστραμμένα από τον πόλεμο σχολεία - Μαθήματα σε αίθουσες με τρύπες απο σφαίρες - Συγκλονιστικές εικόνες

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για λειψυδρία: «Χάνουμε το 50% του νερού» – Τι είπε για τις αυξήσεις στα τιμολόγια

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Πλημμύρισε» λείψανα η έρημος της Νεβάδα - Πάνω από 300 ανθρώπινα απομεινάρια σκορπισμένα στην άμμο

08:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ταξίδι του Μητσοτάκη στην Αίγυπτο και το παρασκήνιο των επαφών με την Σιναϊτικη Αδελφότητα για το μέλλον της Μονής Σινά

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι δράσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική: Το μοντέλο Θεσσαλίας, ο «Εύρυτος» και το «σχέδιο Β»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Πότε θα έχουμε βροχές στην Αττική - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

07:57ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αναταραχή μετά την απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Ερωτήματα για την επόμενη μέρα των εργαζομένων

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τεκτονικές αλλαγές στο Μπάκιγχαμ: Μετά την «αποκαθήλωση» του πρίγκιπα Άντριου έρχεται η σειρά του Χάρι και της Μέγκαν - «Ο ήλιος δύει πάνω από το Μοντεσίτο»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη επιστροφή των λύκων: Πόσοι υπάρχουν, οι πραγματικοί κι οι «παρεξηγημένοι» κίνδυνοι και το πρώτο «υβρίδιο» - Ειδικός εξηγεί

07:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ της διπλής δολοφονίας

08:13ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν ακυρώθηκε λόγω των ακραίων απαιτήσεων της Ρωσίας για την Ουκρανία - Το οργισμένο τηλεφώνημα των ΥΠΕΞ

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Πώς το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι δράσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική: Το μοντέλο Θεσσαλίας, ο «Εύρυτος» και το «σχέδιο Β»

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Πλημμύρισε» λείψανα η έρημος της Νεβάδα - Πάνω από 300 ανθρώπινα απομεινάρια σκορπισμένα στην άμμο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει ο «ανοιξιάτικος» καιρός – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Οι Queen περνούν στην αιωνιότητα με το Bohemian Rhapsody – Η ιστορία του μυθικού τραγουδιού

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ