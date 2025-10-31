Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση σε αστυνομικό έξω από το Τμήμα Λαγκαδά - Συνελήφθη ζευγάρι

Σοβαρό περιστατικό επίθεσης σε βάρος αστυνομικού σημειώθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι, λίγο πριν τις 14:00, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη. Θύμα της επίθεσης ήταν ένας 36χρονος αστυνομικός, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του 36χρονου αστυνομικού και ενός ζευγαριού (ένας 52χρονος άνδρας και μία 54χρονη γυναίκα) για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Όταν και οι δύο πλευρές υπέβαλαν εγκλήσεις στο Αστυνομικό Τμήμα, το ζευγάρι αντέδρασε βίαια. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία εναντίον τους, γρονθοκόπησαν τον αστυνομικό.

Ο 36χρονος τραυματίας μετέβη με δικό του όχημα στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια αποχώρησε.

Το ζευγάρι, ο 52χρονος και η 54χρονη, συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία για την επίθεση.

Για τον 36χρονο αστυνομικό, ο εισαγγελέας αποφάσισε την υποβολή προανακριτικού υλικού, χωρίς να ακολουθήσουν περαιτέρω δικονομικές ενέργειες.