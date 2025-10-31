Θρίλερ στο Ηράκλειο: Ανατροπή με την πυρκαγιά - Με νάιλον σακούλα στο κεφάλι βρέθηκε η μία σορός

Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την περιοχή του Μασταμπά και το Ηράκλειο καθώς μία ηλικιωμένη και ο κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Χαλέπας, στον Μασταμπά.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο άλλος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, πήδηξε από την ταράτσα, έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Για την περίπτωση του είχαν κινητοποιηθεί αστυνομικοί καθώς το συμβάν -ως προς το δικό του πρόσωπο- δόθηκε ως απόπειρα αυτοκτονίας. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πήδηξε για να γλιτώσει από τη φωτιά ή αν πήδηξε από την ταράτσα με πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του, ενώ φέρεται να ερευνάται από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής η αιτία της πυρκαγιάς και αν πρόκειται για εμπρησμό.

Μία εκδοχή που εξετάζεται από τις Αρχές είναι να προκάλεσε εκείνος τη φονική πυρκαγιά και εν συνεχεία να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν καμένο. Σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι κείτονταν νεκρός ένας άνδρας, περίπου 55 ετών. Πρόκειται για τον γιο της οικογενείας, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. Ο 55χρονος φέρεται να είχε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι.

Στον τόπο της ανείπωτης τραγωδίας βρίσκεται αυτήν την ώρα ιατροδικαστής.

