Επίθεση κατά ανηλίκων στην Πάτρα: 15 άτομα χτύπησαν και τραυμάτισαν με κλειδιά δύο 16χρονους

Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο, όταν δεκαπέντε άτομα, χωρίς αφορμή, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν δύο ανήλικα αγόρια.

Σύμφωνα με το tempo24 όλα ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου (01/11) όταν οι δύο 16χρονοι προσεγγίστηκαν ξαφνικά από δύο άγνωστα άτομα τα οποία τους απείλησαν και τους εξύβρισαν.

Εν συνεχεία κι ενώ οι δύο ανήλικοι κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Γεωργίου, οι δράστες μαζί με άλλα 13 άτομα περίπου τους επιτέθηκαν απρόκλητα, με γροθιές και μπουνιές, ενώ τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά!

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, από τους γονείς των δύο 16χρονων, ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση για τους παθόντες.

