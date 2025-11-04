Θανατηφόρο τροχαίο στη Ροδόπη: Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια 52χρονος

Την τελευταία του πνοή άφησε στην άσφαλτο ένας 64χρονος οδηγός μοτοποδηλάτου σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης τη Δευτέρα (03/11), μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Την 3-11-2025 το μεσημέρι, στην επαρχιακή οδό της Ροδόπης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε 64χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής. Σημειώνεται ότι ο 52χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σαπών.

