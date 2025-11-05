Διακοπές νερού την Τετάρτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
1'
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΚΟΛΩΝΟΣ
Πύλου και Λένορμαν
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Πυλάδου και Αντιπάτρου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, EKTAKTH
ΑΙΓΑΛΕΩ
Ορυζομύλων και Θηβών
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, EKTAKTH
ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ
Νεμέσεως και Αγρινίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΗΛΙΟΥΠΟΛH
Δωδεκανήσου και Κωνσταντινουπόλεως
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, EKTAKTH
Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πευκών και Χαρ. Τρικούπη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
ΚΗΦΙΣΙΑ
Πλαταιών και Θεσσαλονίκης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, EKTAKTH
ΑΜΦΙΘΕΑ
Τηλέμαχου και Ακριτών
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Καταθέτει σήμερα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αυγενάκης
07:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Νοεμβρίου
06:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ταξί: Ξεκινά σήμερα η 48ωρη απεργία - Τι ζητά το ΣΑΤΑ
05:16 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Νοεμβρίου
01:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights από την ισοπαλία στο Φάληρο
21:30 ∙ LIFESTYLE
Αγγελική Νικολούλη: Η απόφαση για το «Φως στο τούνελ»
12:26 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»
18:41 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος