Βασιλίσσης Όλγας: Πότε θα παραδοθεί στην κυκλοφορία η λεωφόρος

Το έργο ανάπλασης της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα και έτσι ο δρόμος σύντομα θα δοθεί στην κυκλοφορία.

Το συγκεκριμένο έργο έχει φέρει σε αντιπαράθεση την κυβέρνηση με τον δήμο Αθηναίων, αφού υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο αξιοποίησης του ιστορικού αυτού άξονα και τη λειτουργία του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Έχουν τοποθετηθεί, όπως αναφέρει η ΕΡΤ σε ρεπορτάζ της, νέοι πυλώνες ηλεκτροφωτισμού τελευταίας τεχνολογίας. Η δενδροφύτευση κατά μήκος της λεωφόρου προχωρά. Το έργο είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Νοεμβρίου όμως ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, είχε αναφέρει ότι «μέχρι το τέλος του έτους η Βασιλίσσης Όλγας θα έχει ανοίξει», καθώς το έργο έχει φτάσει στο 95%.

«Στη Βασιλίσσης Όλγας επιχειρούμε να διορθώσουμε μία παγκόσμια πρωτοτυπία. Δηλαδή να ανοίξουμε για όλους, έναν πριβέ δρόμο για λίγους. Και το κάνουμε με βάση δεδομένα, μετρήσεις ειδικών. Εκπονήσαμε μια κυκλοφοριακή μελέτη που έγινε σε πραγματικές συνθήκες, με πραγματικά δεδομένα της κυκλοφορίας. Και όχι σε καιρό πανδημίας, χωρίς αυτοκίνητα, όπως έγινε στην προηγούμενη παρέμβαση. Θέλω να ξεκαθαρίσω: Θα αναλάβω όλο το πολιτικό κόστος, προκειμένου να μετατρέψω τον πριβέ δρόμο σε έναν δρόμο για όλους», ανέφερε πριν από λίγες ημέρες στην «Καθημερινή» ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Μάλιστα, ο Χάρης Δούκας, μιλώντας στο OPEN TV, στα τέλη Αυγούστου είχε δηλώσει: «Είναι μια ιστορία που τραβάει από το 2020. Μισό χιλιόμετρο είχε άτυπα κλείσει σαν πεζόδρομος. Λέω άτυπα γιατί δεν υπάρχει θέση πεζοδρόμησης και χωρίς θέση πεζοδρόμησης, κανένας δεν μπορεί να γίνει πεζόδρομος. (…) Πέρασαν πολλά χρόνια που έκλεινε αυτός δρόμος και δεν υπήρχε κανένα έργο εκεί. Τώρα έχει προχωρήσει η πεζοδρόμηση από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως τα αρχεία πριν την Αμαλίας»