Ανατρεπτική παρέμβαση συγκοινωνιολόγου για την λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα για την λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στην Αθήνα

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας στην Αθήνα στην οποία συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασής της.

Η διαμάχη για το μέλλον της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας συνεχίζεται, με τον Δήμο Αθηναίων να έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τρία υπουργεία.

Τα υπουργεία Υποδομών, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού υπογραμμίζουν ότι οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου για την επαναφορά της κυκλοφορίας «δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα». Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας δηλώνει αποφασισμένος να μην κάνει πίσω, επιμένοντας ότι θα υπερασπιστεί «το αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοικτή και λειτουργική».

Στο πλαίσιο αυτό, ο καθηγητής ΕΜΠ και διευθυντής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Πολιτικής, Γιώργος Γιάννης, προειδοποίησε δημόσια ότι η επιστροφή των αυτοκινήτων στη Βασιλίσσης Όλγας θα οδηγήσει σε «σοβαρή υποβάθμιση της ζωής στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς ουσιαστικό όφελος». Μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι τα μόλις 500 μέτρα του δρόμου δεν μπορούν να αλλάξουν τη συνολική κυκλοφοριακή κατάσταση της πόλης, ενώ αντίθετα η περιοχή θα μπορούσε να μετατραπεί σε σημαντικό πεζόδρομο που θα συνδέει τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου με το δίκτυο των αρχαιολογικών χώρων.

Ο καθηγητής χαρακτήρισε ανεφάρμοστη την έννοια της «ήπιας κυκλοφορίας» που επικαλείται ο Δήμος, τονίζοντας ότι η λεωφόρος συνδέει δύο μεγάλες οδικές αρτηρίες. «Η κυκλοφορία θα είναι κανονική, με συνεχή μποτιλιαρίσματα, χωρίς όφελος για τα οχήματα και με σημαντική ζημιά για τους πεζούς», ανέφερε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, με αύξηση της κίνησης κατά 11-13% από το 2021 και προβλέψεις για διπλασιασμό των χρόνων διαδρομής έως το 2030. «Η λύση περνά μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις πεζοδρομήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας δεν χωρούν αυτοκίνητα· αντίθετα, χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν οι πεζοδρομήσεις», τόνισε.

Σημείωσε επίσης ότι γύρω από τη Βασιλίσσης Όλγας λειτουργούν ήδη επτά σταθμοί μετρό και 56 λεωφορειακές γραμμές, καθιστώντας την περιοχή από τις πλέον εξυπηρετούμενες συγκοινωνιακά. «Η λεωφόρος Όλγας θα έπρεπε να είναι ολόκληρη πεζόδρομος, χωρίς κυκλοφορία οχημάτων ή ακόμη και τραμ», κατέληξε.

