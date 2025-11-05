Αυτοκίνητο έπεσε σε ρέμα στη Λάρισα: Τραυματίστηκε ο οδηγός - Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου στη Λάρισα, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να πέσει σε ρέμα επί της οδού Εχεκρατίδος και ο οδηγός του να τραυματιστεί.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας.

Πληροφορίες του onlarissa.gr αναφέρουν πως ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ώστε να του παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη.

Δείτε φωτογραφίες:

01 03 Πηγή: onlarissa.gr 02 03 Πηγή: onlarissa.gr 03 03 Πηγή: onlarissa.gr

