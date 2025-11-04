Αγριογούρουνο πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο στην Παραμυθιά

Αγριογούρουνο βλέπουν πίσω από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03/11) στην Παραμυθιά και κόστισε τη ζωή σε 57χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς πεσμένος στο οδόστρωμα, ανάμεσα στα χωριά Παγκράτι και Σεβαστό.

Προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς, σχετικά με τις συνθήκες τροχαίου δυστυχήματος, το οποίο έλαβε χώρα χθες (3-11-2025) το απόγευμα στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Παραμυθιάς – Σεβαστού στη Θεσπρωτία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 57χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με ζώο (πιθανώς αγριόχοιρο), με συνέπεια την εκτροπή της μοτοσικλέτας και συνακόλουθα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

