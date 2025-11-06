Ξανά στους δρόμους τα ταξί – Ματαιώθηκε η δεύτερη μέρα της απεργίας

Από τις 06:00 το πρωί, επιστρέφουν στους δρόμους τα ταξί

Newsbomb

Ξανά στους δρόμους τα ταξί – Ματαιώθηκε η δεύτερη μέρα της απεργίας
Χάρης Γκίκας / Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ματαίωση της προγραμματισμένης δεύτερης ημέρας απεργίας, που είχαν εξαγγείλει, αποφάσισαν οι αυτοκινητιστές Ταξί.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, (ΣΑΤΑ) «το προεδρείο του αποφάσισε την ματαίωση της προγραμματισμένης δεύτερης ημέρας απεργίας (η απεργία λήγει στις 06:00 π.μ. την Πέμπτη 06/11/25), συμμετέχοντας σε εποικοδομητικό διάλογο με την Πολιτεία. Η πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και η ανανέωση του ραντεβού για τις επόμενες εβδομάδες (ο Υπουργός υποσχέθηκε συνάντηση στο επόμενο 20ήμερο), δείχνουν τη δέσμευση και τη διάθεση για επανεξέταση των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.»

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «παρόλο που δεν βρέθηκε οριστική λύση στη μεταξύ μας συζήτηση, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και ανέλυσαν τις θέσεις τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω εποικοδομητικό διάλογο. Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των πολιτών και της κοινωνίας, αποφεύγοντας επιπλέον αρνητικές συνέπειες και δείχνοντας υπευθυνότητα.

Το ΣΑΤΑ παραμένει διαθέσιμο να συνεχίσει τον διάλογο και να εργαστεί για την επίλυση των ζητημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός μεν ένα βιώσιμο και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον για όλους τους ταξιτζήδες, αφετέρου δε οι προϋποθέσεις για ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιγότερο γάλα λόγω ευλογιάς στα τυροκομεία - «Θα φτάσει 20 ευρώ η φέτα»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ - Έκαναν λάθος: Γιατί σεισμικά ασφαλείς περιοχές «ξυπνούν» ξαφνικά

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μαθήματα από τη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: Οι προοπτικές για μουσουλμάνους, Εβραίους και αριστερούς

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη - Τέσσερις υπουργοί του Τραμπ και 23 Ευρωπαίοι στην Αθήνα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Ράφτη: Σοβάς έπεσε σε κεφάλια μαθητών - «Είχε γίνει έλεγχος από τον ΟΑΣΠ», λέει η αντιδήμαρχος στο Newsbomb

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι μέτρα θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά της οπλοκατοχής - Μόνιμη δύναμη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονικό στα Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή – Το βίντεο που αποκαλύπτει την ομάδα υποστήριξης στον Φ. Καργακη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζονται σταδιακά οι βροχές – Οι περιοχές που την Κυριακή «θα πέσει πολύ νερό»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στους δρόμους τα ταξί – Ματαιώθηκε η δεύτερη μέρα της απεργίας

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κινητήρας αποκολλήθηκε λίγο πριν από την απογείωση του αεροσκάφους

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος και εικόνες Αποκάλυψης στις Φιλιππίνες: Τους 140 έφτασαν οι νεκροί του τυφώνα Καλμαέγκι

03:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Αυτόματη έκδοση ΑΦΜ σε 43.000 ανήλικα τέκνα

03:30ΕΛΛΑΔΑ

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων η Θεσσαλονίκη – Πότε θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Αριστοτέλους

03:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

47η ημέρα Καριέρας:Το Σάββατο, τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

02:16ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: Σχέδιο για άμεση μείωση των αεροπορικών πτήσεων

01:52ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Στήριξη στο Ψήφισμα των ΗΠΑ για τη Γάζα από το Συμβούλιο Ασφαλείας

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Τσαντ: Μακελειό για ένα πηγάδι – Τουλάχιστον 33 νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονικό στα Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή – Το βίντεο που αποκαλύπτει την ομάδα υποστήριξης στον Φ. Καργακη

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου «εκ βαθέων»: Δέχθηκα επιθέσεις για τα μαλλιά, το ντύσιμο, ακόμα και για τη γάτα μου

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μαθήματα από τη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: Οι προοπτικές για μουσουλμάνους, Εβραίους και αριστερούς

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο πατέρας που άφησε τη δίχρονη κόρη του να πεθάνει από τη ζέστη στο αυτοκίνητο επειδή έπαιζε βιντεοπαιχνίδια

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζονται σταδιακά οι βροχές – Οι περιοχές που την Κυριακή «θα πέσει πολύ νερό»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικό τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισίας: Έκανε παράνομα αναστροφή και συγκρούστηκε με μηχανή - Εκσφενδονίστηκε ο οδηγός

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ - Έκαναν λάθος: Γιατί σεισμικά ασφαλείς περιοχές «ξυπνούν» ξαφνικά

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από Σάββατο - Με τι καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι Μαραθωνοδρόμοι

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη να πυροβολεί - Τι είπαν στις απολογίες τους τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν

23:01LIFESTYLE

Μουτίδου για Γκλέτσο: «Όταν κάποιος τσαμπουκαλέβεται, φοβάται»

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ματσάρα και 3-3 με αυτογκόλ Τζόλη στο Μπριζ – Μπαρτσελόνα

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο καθηγητής Σπυριδάκης που δίδαξε Ελληνορωμαϊκή Ιστορία στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ