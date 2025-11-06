Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (6/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
6/11/2025 8:00:00 πμ
6/11/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ έως κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 136 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1248
Λειτουργία
6/11/2025 8:00:00 πμ
6/11/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 138 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1411
Κατασκευές
6/11/2025 8:00:00 πμ
6/11/2025 11:00:00 πμ
Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ.
894
Κατασκευές
6/11/2025 8:00:00 πμ
6/11/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΙΓΓΛΕΣΗ απο κάθετο: ΣΙΜΑΝΣΗ έως κάθετο: ΔΕΣ.ΣΕΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΓΓΛΕΣΗ απο κάθετο: ΔΕΣ.ΣΕΧΟΥ έως κάθετο: ΙΓΓΛΕΣΗ ΝΟ 10 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΣ.ΣΕΧΟΥ απο κάθετο: ΙΓΓΛΕΣΗ έως κάθετο: ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΕΣ.ΣΕΧΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΜΑΧΙΔΟΥ έως κάθετο: ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΔΕΣ.ΣΕΧΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΛΚΙΜΟΥ απο κάθετο: ΔΕΣ.ΣΕΧΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΙΜΟΥ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1414
Κατασκευές
6/11/2025 8:00:00 πμ
6/11/2025 12:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΚΑΝΤΖΑ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΣΟΛΩΝΟΣ
1499
Λειτουργία
6/11/2025 8:00:00 πμ
6/11/2025 12:00:00 μμ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΒΩΝ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΜΑΡΜΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛ/ΚΙΕΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
6/11/2025 8:00:00 πμ
6/11/2025 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 198 + 206 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΪΤΟΥ απο κάθετο: ΛΥΓΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
6/11/2025 8:00:00 πμ
6/11/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ ΝΟ 91 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
6/11/2025 8:00:00 πμ
6/11/2025 1:00:00 μμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΜΑΡ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΠΛ.ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛ.ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ.ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ έως κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: 28ΗΣ.ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ έως κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ ΝΟ 10 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1410
Κατασκευές
6/11/2025 8:00:00 πμ
6/11/2025 2:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ - ΑΙΣΩΠΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΑΥΛΙΔΟΣ - ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΜΠΑΛΟΘΑΝΑΣΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΦΙΛΩΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
287
Λειτουργία
6/11/2025 8:00:00 πμ
6/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ έως κάθετο: ΓΑΛΒΑΝΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
1261
Λειτουργία
6/11/2025 8:00:00 πμ
6/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΟΡΟΥΣ, ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ, ΚΊΟΝΑΣ, ΝΙΚΗΣ, ΤΕΜΠΩΝ, ΖΗΡΙΑΣ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ, ΔΩΡΙΕΩΝ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ, ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΠΑΓΓΑΙΟΥ.
891
Κατασκευές
6/11/2025 8:30:00 πμ
6/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ απο κάθετο: ΖΑΛΟΓΓΟΥ έως κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΖΑΛΟΓΓΟΥ απο κάθετο: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ έως κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
1249
Λειτουργία
6/11/2025 9:00:00 πμ
6/11/2025 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ ΝΟ 33 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
1412
Κατασκευές
6/11/2025 10:00:00 πμ
6/11/2025 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΜ.ΔΗΜΕΛΑ έως κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΝΟ 15 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1415
Λειτουργία
6/11/2025 10:00:00 πμ
6/11/2025 12:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ ΝΟ 5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ ΝΟ 5 ΠΟΛ/ΚΙΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1417
Κατασκευές
6/11/2025 10:00:00 πμ
6/11/2025 2:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΩΡΩΠΟΥ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ.
896
Κατασκευές
6/11/2025 11:00:00 πμ
6/11/2025 1:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ.
893
Κατασκευές
6/11/2025 11:30:00 πμ
6/11/2025 1:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΘΕΟ.ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΣΑΝΗ έως κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΘΕΟ.ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΝΟ 1 από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΘΕΟ.ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΘΕΟ.ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ έως κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ ΝΟ 6 από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ
1416
Κατασκευές
6/11/2025 12:00:00 μμ
6/11/2025 3:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ απο κάθετο: ΑΙΓΥΠΤΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΝΟ 54 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
1413
Κατασκευές
6/11/2025 1:00:00 μμ
6/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ.
895
Κατασκευές
6/11/2025 1:00:00 μμ
6/11/2025 5:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΑΔΟΣ - ΚΑΒΑΦΗ Κ. - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΕΡΖΗ - ΚΑΒΑΦΗ Κ. - ΛΗΜΝΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
288
Λειτουργία
6/11/2025 2:00:00 μμ
6/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗ απο κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΦΑΡΜΑΚΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΔΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗ έως κάθετο: ΧΑΙΡΕΦΩΝΤΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
1252
Λειτουργία
6/11/2025 2:30:00 μμ
6/11/2025 4:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ από: 02:30 μμ έως: 04:30 μμ Μονά οδός:ΚΝΩΣΣΟΥ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ από: 02:30 μμ έως: 04:30 μμ
1253
Λειτουργία
