Συναγερμός στη Λεωφόρο Σχιστού: Άνδρας απειλούσε να πέσει από γέφυρα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου στο Πέραμα στη Λεωφόρο Σχιστού στη στη συμβολή με την οδό Τριπόλεως, καθώς άνδρας απειλούσε να πέσει στο κενό από μια γέφυρα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση τόσο της Αστυνομίας όσο και της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο που απέκλεισαν το σημείο προσπαθώντας να τον μεταπείσουν να κατέβει.

Τελικά, οι αρχές κατάφεραν να μεταπείσουν τον άνδρα ο οποίος κατέβηκε από τη γέφυρα.

