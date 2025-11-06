Συναγερμός στη Λεωφόρο Σχιστού: Άνδρας απειλούσε να πέσει από γέφυρα
Οι αρχές κατάφεραν να μεταπείσουν τον άνδρα ο οποίος λίγη ώρα αργότερα κατέβηκε σώος από τη γέφυρα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου στο Πέραμα στη Λεωφόρο Σχιστού στη στη συμβολή με την οδό Τριπόλεως, καθώς άνδρας απειλούσε να πέσει στο κενό από μια γέφυρα.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση τόσο της Αστυνομίας όσο και της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο που απέκλεισαν το σημείο προσπαθώντας να τον μεταπείσουν να κατέβει.
Τελικά, οι αρχές κατάφεραν να μεταπείσουν τον άνδρα ο οποίος κατέβηκε από τη γέφυρα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Νέα έκδοση Sound Edition των Puma 1.0L EcoBoost MHEV και Gen-E
10:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Μπορείτε το 3Χ3» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Κινέζικος κινητήρας βενζίνης πετυχαίνει ρεκόρ θερμοδυναμικής απόδοσης
12:26 ∙ LIFESTYLE