Η μαντινάδα του παππού που τα είπε όλα για τα Βορίζια

Το πολεμικό κλίμα εξακολουθεί να υφίσταται στα Βορίζια της Κρήτης, διατηρώντας την ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες μετά το πρόσφατο τραγικό περιστατικό. Μέσα σε αυτή τη φορτισμένη ατμόσφαιρα, οι πιο ψύχραιμοι κάτοικοι και συγγενείς προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, με σκοπό να μη συνεχιστεί ο κύκλος του κακού.

