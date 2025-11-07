Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (7/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
7/11/2025 8:00:00 πμ
7/11/2025 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΦΑΕΘΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΥΘΙΑΣ έως κάθετο: ΚΡΙΣΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΡΙΣΣΗΣ 34 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
1263
Λειτουργία
7/11/2025 8:00:00 πμ
7/11/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΠΥΡΡΟΥ έως κάθετο: ΦΡΥΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1259
Λειτουργία
7/11/2025 8:00:00 πμ
7/11/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 62 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 62 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 60 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΚΟ ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1422
Κατασκευές
7/11/2025 8:00:00 πμ
7/11/2025 11:00:00 πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1424
Κατασκευές
7/11/2025 8:00:00 πμ
7/11/2025 11:30:00 πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
1267
Λειτουργία
7/11/2025 8:00:00 πμ
7/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΓΕΦΥΡΕΩΝ απο κάθετο: ΑΧΝΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΔΕΚΕΛΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΝΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΓΕΦΥΡΕΩΝ έως κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΛΟΥ απο κάθετο: ΔΕΚΕΛΑΙΩΝ έως κάθετο: ΑΧΝΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
1265
Λειτουργία
7/11/2025 8:00:00 πμ
7/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΡΡΗ έως κάθετο: ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΣΑΡΡΗ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
1264
Λειτουργία
7/11/2025 8:00:00 πμ
7/11/2025 1:00:00 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ έως κάθετο: Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΘΡΑΚΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟ 27 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1418
Κατασκευές
7/11/2025 8:00:00 πμ
7/11/2025 3:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ - ΣΤΥΛΙΔΟΣ - ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ - ΣΤΑΦΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΘΗΡΑΣ - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
267
Λειτουργία
7/11/2025 8:00:00 πμ
7/11/2025 3:00:00 μμ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΛΕΩΦ.ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΙΕΡΕΩΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ - Γ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΑΝΟΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
1481
Λειτουργία
7/11/2025 8:00:00 πμ
7/11/2025 4:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΜΑΝΑΣ.
898
Κατασκευές
7/11/2025 8:00:00 πμ
7/11/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΙΘΑΚΗΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ, Μ.ΑΣΙΑΣ, ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΩΝ, ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙΩΝ, ΜΥΚΗΝΩΝ.
900
Κατασκευές
7/11/2025 8:30:00 πμ
7/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΕΓΓΕΛΗ απο κάθετο: ΑΔΕΛ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έως κάθετο: ΕΓΓΕΛΗ ΝΟ 47 - 51 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΜΑΓΓΙΝΑ ΝΟ 4 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΕΓΓΕΛΗ ΝΟ 47 - 51 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1419
Κατασκευές
7/11/2025 9:00:00 πμ
7/11/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΑΝΗΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
1423
Κατασκευές
7/11/2025 10:00:00 πμ
7/11/2025 12:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΥΡΗ.
897
Κατασκευές
7/11/2025 10:00:00 πμ
7/11/2025 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΙΚΑΡΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 54 από: 09:00 πμ έως: 03:30 μμ
1420
Κατασκευές
7/11/2025 10:00:00 πμ
7/11/2025 12:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΜΕΛΗΣ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΣΕΜΕΛΗΣ ΝΟ 26 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΕΡΜΟΥ ΝΟ 3 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1426
Κατασκευές
7/11/2025 12:00:00 μμ
7/11/2025 3:00:00 μμ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΝΟΣ ΝΟ 31 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΛΟΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΟΣ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΧΛΟΗΣ έως κάθετο: ΠΑΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΟΣ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΝΟ 20 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
1342
Κατασκευές
7/11/2025 12:00:00 μμ
7/11/2025 3:00:00 μμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο:ΠΑΡ.ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ.ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΡ.ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΝΟ 132 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
1425
Κατασκευές
7/11/2025 2:00:00 μμ
7/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΦΩΚΟΥ απο κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ έως : ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
1266
Λειτουργία
