Την Τρίτη στον Άρειο Πάγο η υπόθεση δολοφονίας της Έφης Τσιχλάκη

Στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, τον Άρειο Πάγο, αναμένεται να δικαστεί την ερχόμενη Τρίτη η αίτηση αναίρεσης της ποινής φυλάκισης στον σύζυγο της Έφης Τσιχάλκη για τη δολοφονία της τον Μάρτιο του 2016.

Ο δικηγόρος και ξάδελφος της Έφης Τσιχλάκη με ανάρτησή του ενημερώνει για το τι μέλει γενέσθαι με την υπόθεση και αναφέρει τα εξής:

«Την επόμενη Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, θα εκδικαστεί από το ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου η αίτηση αναιρέσεως που άσκησε η Εισαγγελέας Εφετών του ΜΟΕ Κρήτης εναντίον της απόφασης ποινής φυλάκισης 15 ετών στον Κώστα ΛΕΜΕΝΙΤΆΚΗ για την άγρια δολοφονία της συζύγου του Έφης ΤΣΙΧΛΑΚΗ στο Κολυμπάρι Χανίων τον Μάρτιο του 2016.

Είναι η 2η φορά που η υπόθεση ΤΣΙΧΛΑΚΗ εκδικάζεται από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.

Ως οικογένεια δίνουμε μια δικαστική μάχη εδώ και 9 ολόκληρα χρόνια, σε ένα νομικό σύστημα που συχνά μας εμπαιζει και έχει καταλήξει να προσβάλλει και τη μνήμη του θύματος αλλά και το αίσθημα δικαίου της ελληνικής κοινωνίας.

Το δε μήνυμα που περνάει όλα αυτά τα χρόνια με την προνομιακή μεταχείριση του δολοφόνου (ο οποίος βγήκε από την φυλακή – το τονίζουμε – μόλις λίγες μέρες μετά την τελευταία εκδίκαση από το ανώτατο δικαστήριο της αίτησης αναίρεσης για το ελαφρυντικό του μετέπειτα σύννομου βίου και κληρονόμησε το θύμα!) είναι μήνυμα ατιμωρησίας!

Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την αίτηση αναίρεσης που άσκησε με θάρρος η Εισαγγελέας Εφετών, εκφράζουμε όμως και αμφιβολίες για την τελική έκβαση αυτής της διαδικασίας δεδομένου ότι ακόμα και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, ΠΑΛΙ η υπόθεση θα επιστρέψει στα Χανιά και στο Εφετείο Κρήτης όπου και πάλι θα γίνουμε μάρτυρες μιας διαδικασίας που θα εξαρτηθεί από τους ενόρκους, τις απειλές ή τις διασυνδέσεις μεταξύ δικηγόρων υπεράσπισης και ενόρκων στην μικρή τοπική κοινωνία των Χανίων.

Απορρίπτουμε το νομικό γαϊτανάκι στο οποίο έχουμε, παρά την θέληση μας, εμπλακεί και δηλώνουμε για μια ακόμη φορά ξεκάθαρα ότι η όποια εμπιστοσύνη είχαμε στο θεσμό της ελληνικής δικαιοσύνης έχει κλονιστεί σοβαρά.

Δεν αποτελεί δικαιοσύνη για το θύμα και την οικογένειά του η οποιαδήποτε νομική διαδικασία που εξουθενώνει την οικογένεια για δέκα ολόκληρα χρόνια!

Δεν είναι δικαιοσύνη αυτό, είναι εμπαιγμός, μια τραυματική διαδικασία ανάξια κράτους δικαίου στον 21ο αιώνα…»

Διαβάστε επίσης