Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί σπίτι τους - Τους εντόπισαν από τη μυρωδιά

Η ηλικιωμένη μητέρα και ο γιος της ζούσαν μόνοι τους, με ελάχιστες κοινωνικές επαφές, ενώ οι γείτονες αναφέρουν πως δεν τους είχαν δει για ημέρες 

Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί σπίτι τους - Τους εντόπισαν από τη μυρωδιά
Θρίλερ εκτυλίχθηκε στη Ραφήνα το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου καθώς μητέρα και γιός εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους λίγα μόλις μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Η δυσάρεστη οσμή που αναδυόταν από το διαμέρισμα ανησύχησε τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία. Όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα: η 80χρονη μητέρα και ο 55χρονος γιος της κείτονταν νεκροί, πιθανότατα για αρκετές ημέρες, όπως αναφέρει το rpn.gr.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η πόρτα του σπιτιού δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ ο χώρος δεν έδειχνε σημάδια πάλης. Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου μητέρας και γιου καθώς και ο χρόνος που συνέβη. Ο δρόμος που βρίσκεται η οικία αποκλείστηκε με κορδέλες της αστυνομίας για πολλές ώρες.

Η ηλικιωμένη μητέρα και ο γιος της ζούσαν μόνοι τους, με ελάχιστες κοινωνικές επαφές. Οι γείτονες αναφέρουν ότι τελευταία δεν τους είχαν δει για ημέρες, αλλά μόνο όταν η έντονη δυσοσμία έγινε αντιληπτή, υποψιάστηκαν πως κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος του ενός να προκάλεσε αδυναμία του άλλου να ζητήσει βοήθεια, οδηγώντας έτσι σε μια αλυσιδωτή τραγωδία μέσα στη σιωπή του σπιτιού τους.

Δεν πρόκειται μόνο για ένα θλιβερό περιστατικό, αλλά για μια γροθιά στο στομάχι σχετικά με τη μοναξιά και την εγκατάλειψη που βιώνουν πολλοί ηλικιωμένοι και άνθρωποι σε ευάλωτη κατάσταση. Δίπλα μας, υπάρχουν σπίτια με δράματα, και δεν θα θέλαμε να επεκταθούμε περαιτέρω.

