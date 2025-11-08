Χαλκίδα: Απολογούνται οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου

Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στο φονικό οπαδικό επεισόδιο, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 20χρονος, μεταφέρθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας προκειμένου να απολογηθούν στον Ανακριτή.

Σύμφωνα με το eviathema, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων να είναι εμφανής γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο. Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί λόγω του υψηλού κινδύνου πρόκλησης επεισοδίων, δεδομένου του ιδιαίτερα φορτισμένου κλίματος που επικρατεί στην τοπική κοινωνία.

