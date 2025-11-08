Λάρισα: Αεροπορικές επιδείξεις που «κόβουν την ανάσα» απόλαυσαν στην 110 Πτέρυγα Μάχης

Αεροπορικές επιδείξεις που κόβουν την ανάσα απόλαυσαν Λαρισαίοι στην 110 Πτέρυγα Μάχης το μεσημέρι του Σαββάτου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Πολεμικής Αεροπορίας και του Προστάτη της Αρχάγγελου Μιχαήλ

Λάρισα: Αεροπορικές επιδείξεις που «κόβουν την ανάσα» απόλαυσαν στην 110 Πτέρυγα Μάχης
Εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις που έκοψαν την ανάσα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι Λαρισαίοι το μεσημέρι του Σαββάτου, στην 110 Πτέρυγα Μάχης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Πολεμικής Αεροπορίας και του Προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, πλήθος κόσμου, μικροί και μεγάλοι, κατέκλυσε το αεροδρόμιο για να θαυμάσει τους εντυπωσιακούς ελιγμούς του πιλότου της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς». Το «F-16 Demo Team» αποτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα της Πολεμικής Αεροπορίας, αφιερωμένο στην εκτέλεση αεροπορικών επιδείξεων υψηλού επιπέδου. Για την παρουσίαση χρησιμοποιήθηκε αεροσκάφος τύπου F-16C Block 52+.

