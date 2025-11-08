Η λίμνη του Μόρνου στερεύει, το Κάλλιο επιστρέφει στην επιφάνεια - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Η λίμνη του Μόρνου στη Φωκίδα, ο ταμιευτήρας που υδροδοτεί την Αττική, βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Η πτώση της στάθμης του νερού έφερε στην επιφάνεια για μία ακόμη φορά το χωριό Κάλλιο, που είχε καλυφθεί όταν δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη στα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Στο εντυπωσιακό βίντεο φαίνεται, μέσα από εναέρια πλάνα drone, η λίμνη να υποχωρεί και η γη να επιστρέφει στην επιφάνεια.

Το Κάλλιο, που άλλοτε έσφυζε από ζωή, εμφανίζεται δεκαετίες μετά ξανά μέσα στη σιωπή — μια εικόνα που θυμίζει πως το νερό δεν είναι δεδομένο, αλλά δώρο που χάνεται εύκολα.

Η φύση αποκαλύπτει το παρελθόν και στέλνει το πιο ηχηρό μήνυμα για το μέλλον.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

Διαβάστε επίσης