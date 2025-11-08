Ταχιάος: Σε εξέλιξη οι εργασίες στις πληγείσες από τον «Daniel» γέφυρες της Θεσσαλίας

Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στις συμβάσεις που υπογράφηκαν τον περασμένο Απρίλιο για την αποκατάσταση 1.007 σημείων του οδικού δικτύου

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος επισκέφθηκε εργοτάξια όπου εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης βλαβών που προκάλεσε το ακραίο καιρικό φαινόμενο «Daniel», το οποίο έπληξε τη Θεσσαλία, τον Σεπτέμβριο του 2023. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, πραγματοποίησε αυτοψίες στις γέφυρες Διάβας στον Δήμο Μετεώρων, Αμπελιάς στον Δήμο Φαρσάλων, Ξηριά στον Δήμο Αλμυρού και Αλιγαρορέματος στον Δήμο Βόλου.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, οι εργασίες αυτές εντάσσονται στις συμβάσεις που υπογράφηκαν τον περασμένο Απρίλιο για την αποκατάσταση 1.007 σημείων του οδικού δικτύου, στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που είχαν υποστεί καταστροφές από τα φαινόμενα «Daniel» και «Elias». Αναφερόμενος στα συγκεκριμένα έργα, ο κ. Ταχιάος τα χαρακτήρισε «εμβληματικά» σε σχέση με την επήρεια που είχε η εκκρεμότητά τους στις περιοχές όπου βρίσκονται και τις προσδοκίες από την ολοκλήρωσή τους. Παράλληλα, όπως ενημέρωσε, έχει ήδη ξεκινήσει η παράδοση σε χρήση των πρώτων σημείων, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί μικρότερης κλίμακας επεμβάσεις αποκατάστασης.

Όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο υφυπουργός συναντήθηκε με κατοίκους των πληγεισών περιοχών και εκπροσώπους των τοπικών αρχών και φορέων. Στις συνομιλίες μαζί τους, υπογράμμισε ότι τα έργα αποκατάστασης σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Βόρεια Εύβοια αποτελούν εξαρχής μια πραγματική μάχη με τον χρόνο. Επεσήμανε πως από την πρώτη στιγμή ήταν σαφές ότι το μέγεθος των ζημιών απαιτούσε άμεση κινητοποίηση τεράστιου αριθμού πόρων, οικονομικών, ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού.

«Δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούν περίπου 1,3 δισ. ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες ενός καταστρεπτικού φαινομένου, ούτε να συμβασιοποιηθούν τόσο σύνθετα έργα τα οποία δεν εξαντλούνται στην απλή αποκατάσταση, δηλαδή στην επαναφορά των κατασκευών στην προτέρα κατάσταση, αλλά πρέπει και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ανθεκτικότητας που επιβάλλει η κλιματική κρίση που μας έδειξε τα δόντια της με τον "Daniel" και τον "Elias"», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτή τη στιγμή έχουν στηθεί και εγκαθίστανται εργοτάξια παντού όπου αυτό είναι εφικτό και όχι μόνο για τα οδικά έργα, αλλά και για τις αποκαταστάσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο», δήλωσε ο Υφυπουργός, επισημαίνοντας την σημασία τήρησης των προθεσμιών που θέτει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2026, αλλά και την ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσης των αποκαταστάσεων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. «Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους αναδόχους και οι υπηρεσίες του Υπουργείου δίνουν μια μεγάλη μάχη για να παραμείνουμε απολύτως συνεπείς στον χρόνο», σημείωσε ο κ. Ταχιάος. «Είμαι αισιόδοξος, καθώς τα στελέχη μας έτρεξαν ό,τι απαιτήθηκε μέχρι σήμερα σε χρόνο - ρεκόρ», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα για τη Θεσσαλία, υπογραμμίζοντας ότι η παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65, που συνδέει την Εγνατία Οδό, στο ύψος των Γρεβενών, μέσω Καλαμπάκας και Μετεώρων με την Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Λαμίας, θα είναι καθοριστική για την ανάπτυξη της περιοχής αφού διασχίζει εγκάρσια όλη την γεωγραφική ενότητα. «Το άλλο μεγάλο στοίχημα, πέρα από τις υπόλοιπες αποκαταστάσεις του «Daniel», είναι να αποδώσουμε σε κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του Ε65, μέχρι την εκπνοή του πρώτου εξαμήνου του 2026», σημείωσε, εκφράζοντας βεβαιότητα για την θετική έκβαση και αυτής της προσπάθειας.

