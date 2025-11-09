Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή:Αναλυτικά οι αυξήσεις στις συντάξεις το '26

Ελεύθερος Τύπος: Γιατί οι ΗΠΑ ποντάρουν στην Ελλάδα

Το Βήμα: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και παθογένειες

Καθημερινή: Οι 4 αγγελιοφόροι του Τραμπ

Στο Άγιον Όρος ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ - Η γεωπολιτική σημασία του Άθω αναβαθμίζεται

Κυψέλη: Ζευγάρι αστέγων ζει σε αυτοκίνητο τα τελευταία 3 χρόνια

Ημέρα του Αυθεντικού Μαραθωνίου: Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας - Τι καιρό θα βρουν οι μαραθωνοδρόμοι

Βορίζια: Που στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. - Ο εντολέας της βόμβας και τα πιθανά κίνητρα

Εορτολόγιο 9 Νοεμβρίου: Ο θαυματουργός άγιος της Εκκλησίας μας γιορτάζει σήμερα

Σικάγο: Πυροβόλησαν στελέχη της υπηρεσίας για τους μετανάστες

Ανακαίνισεις:Πώς θα κερδίσετε έως 3.200 ευρώ τον χρόνο έως το 2031

Πορτογαλία: Γενική απεργία εναντίον μεταρρύθμισης του εργατικού δικαίου

Φιλιππίνες: Ο «Υπερτυφώνας» Φου Γουόνγκ απειλεί την χώρα που ήδη θρηνεί δεκάδες νεκρούς

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

Ισραήλ: Επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε σορό ομήρου - Επιστρέφει 15 λείψανα Παλαιστινίων

Ισπανία: Τρεις νεκροί από θαλασσοταραχή στην Τενερίφη

Βολιβία: Αποκαθιστά τις διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ μετά από 17 χρόνια

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

ΗΠΑ: Ντόμινο ακυρώσεων πτήσεων στις αεροπορικές μεταφορές - Πάνω από 1000 δεν έγιναν

Στις ΗΠΑ ο Αλ-Σάρα: Ο πρώτος πρόεδρος της Συρίας που επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο

Βραζιλία: Έξι νεκροί, πάνω από 750 τραυματίες από τον φονικό ανεμοστρόβιλο - «Ισοπέδωσε» κωμόπολη

Hellenic Champions ATP250: Ανάρτηση του Τζόκοβιτς για να ευχαριστήσει τους Έλληνες

Εορτολόγιο 9 Νοεμβρίου: Ο θαυματουργός άγιος της Εκκλησίας μας γιορτάζει σήμερα

Βορίζια: Η διαμάχη για τα βοσκοτόπια και την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το «οικογενειακό συμβούλιο» που άναψε το φυτίλι  της βόμβας

Φρίκη στον Βόλο: Συνελήφθη αξιωματικός του Λιμενικού - Ερευνάται για ερωτικές επαφές με ανήλικους έναντι αμοιβής

Κυψέλη: Ζευγάρι αστέγων ζει σε αυτοκίνητο τα τελευταία 3 χρόνια

Βορίζια: Που στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. - Ο εντολέας της βόμβας και τα πιθανά κίνητρα

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

Mέσα στην υπόγεια φυλακή του Ισραήλ, όπου οι Παλαιστίνιοι κρατούνται χωρίς να βλέπουν ποτέ το φως του ήλιου

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας - Τι καιρό θα βρουν οι μαραθωνοδρόμοι

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη - Διέσωσε έναν πατέρα και την κόρη του στη θάλασσα - «Υπόδειγμα ανθρωπιάς, ηρωισμού και ανιδιοτέλειας»

Αντώνης Σαμαράς: Ο Μητσοτάκης με διέγραψε άρον άρον - Υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα η ΝΔ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

Ιταλία: Παραδίδονται 200 αστικά λεωφορεία στην Αθήνα

Βορίζια: «Δεν μπορώ, δεν μπορώ» ήταν τα τελευταία λόγια της 56χρονης πριν ξεψυχήσει -Η κουνιάδα της περιγράφει πώς γλίτωσε από το μακελειό

Κορυφαίο στέλεχος της ΕΟΚ ερευνάται από την ΑΑΔΕ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σύζυγο του τραγουδιστή

Στο Άγιον Όρος ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ - Η γεωπολιτική σημασία του Άθω αναβαθμίζεται

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έλαβε τιμητικό μετάλλιο από τον Δήμο Ύδρας - Παρών και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

