Αποφυλακίστηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη η οποία είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους, χωρίς να δηλώσει τον θάνατό της, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει τα επιδόματα και τη σύνταξή της.

Η γυναίκα είχε καταδικαστεί σε έναν μήνα φυλάκιση και αφού την εξέτισε, απελευθερώθηκε και πλέον βρίσκεται στο σπίτι της.

Σε αποκλειστικές δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό», η 62χρονη εμφανίζεται αρκετά επιθετική απέναντι στη δημοσιογράφο, που επιχειρεί να συνομιλήσει μαζί της, ενώ σε κάποια στιγμή, τα σκυλιά που βρίσκονται στον χώρο, δείχνουν τα δόντια τους με απειλητικές διαθέσεις.