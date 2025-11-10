Αποφυλακίστηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού
Η 62χρονη επέστρεψε στο σπίτι της αφότου εξέτισε την ποινή του ενός μήνα φυλάκισης
Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη η οποία είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους, χωρίς να δηλώσει τον θάνατό της, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει τα επιδόματα και τη σύνταξή της.
Η γυναίκα είχε καταδικαστεί σε έναν μήνα φυλάκιση και αφού την εξέτισε, απελευθερώθηκε και πλέον βρίσκεται στο σπίτι της.
Σε αποκλειστικές δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό», η 62χρονη εμφανίζεται αρκετά επιθετική απέναντι στη δημοσιογράφο, που επιχειρεί να συνομιλήσει μαζί της, ενώ σε κάποια στιγμή, τα σκυλιά που βρίσκονται στον χώρο, δείχνουν τα δόντια τους με απειλητικές διαθέσεις.
