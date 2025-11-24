Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb

Τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συλλόγου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, που προτιμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, μιλάνε στο Newsbomb για τα σημαντικά προβλήματα φοίτησης που έχουν, τα οποία διακυβεύουν το έργο που έχουν να παράξουν μόλις λάβουν το πτυχίο και ενσωματωθούν στα πλοία του μεγαλύτερου στόλου παγκοσμίως, του ελληνικού...

Ακαδημαϊκή αναγνώριση: Πτυχίο χωρίς δικαιώματα

Το πρώτο πράγμα που περιγράφουν οι σπουδαστές, είναι ότι παρότι οι ΑΕΝ έχουν εισαγωγή μέσω Πανελληνίων, τα πτυχία τους δεν θεωρούνται πανεπιστημιακού επιπέδου. Αυτό, όπως εξηγούν, τους στερεί θεμελιώδη δικαιώματα, τόσο ακαδημαϊκά όσο και επαγγελματικά, αφού το πτυχίο δεν επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος στη στεριά, ακόμη κι αν πρόκειται για τα ίδια τεχνικά αντικείμενα.

«Το πτυχίο μας δεν είναι εξισωμένο στο εθνικό πλαίσιο, κάτι που σημαίνει ότι δεν μας δίνει δικαιώματα στη στεριά», αναφέρει ένας σπουδαστής. «Για να αναγνωριστεί, πρέπει να φτάσουμε μέχρι Α΄ μηχανικοί ή Α΄ πλοίαρχοι και να έχουμε θαλάσσια υπηρεσία, ώστε να μπορούμε να φτιάχνουμε φρένα σε ποδήλατα στη στεριά. Δηλαδή ένας μηχανικός στο πλοίο που μπορεί να επισκευάζει ένα λέβητα τον ίδιο λέβητα δεν μπορεί να τον επισκευάζει στην στεριά. Δεν εχει άδεια να ασκήσει το επάγγελμα του», σημειώνει.

«Στο πλοίο δουλειά βρίσκουμε. Μετά, όμως, αν κάποιος δεν θέλει να ταξιδεύει για όλη του τη ζωή, είναι δύσκολο να βρει δουλειά στη στεριά», προσθέτει.

Παράλληλα οι σπουδαστές επισημαίνουν ότι δεν έχουν προσβαση σε μεταπτυχιακά η διδακτορικά προγράμματα. «Η σχολή μας δεν θεωρείται πανεπιστήμιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, γιατί ζητούν πτυχίο ΑΕΙ. Μπορούμε μόνο ιδιωτικά, αλλά κι αυτά δεν αναγνωρίζονται», σημειώνει.

Σίτιση και Στέγαση

Παράλληλα, η έλλειψη υποδομών σίτισης και στέγασης αποτελεί χρόνιο πρόβλημα στις ΑΕΝ, όπως τονίζουν τα μέλη του συλλόγου.

«Η ΑΕΝ Ασπροπύργου δεν παρέχει στέγαση, είναι σχολή εξωτερικής φοίτησης», λένε χαρακτηριστικά.

Πολλοί φοιτητές αναγκάζονται να μετακομίσουν κοντά στη σχολή. Η γραμματέας του συλλόγου αναφέρει : «Εγώ είμαι από την Πάτρα και νοίκιασα δίπλα στη σχολή για να πηγαίνω στην ώρα μου, αλλά αυτό σημαίνει ότι απομονώνομαι. Αν θες να πας κάπου πιο κοντά στην Αθήνα, είναι δύσκολο».



Ορισμενες ΑΕΝ έχουν εστίες, όπως αυτές της Κρήτης, της Χίου της Ύδρας, της Κεφαλονίας της Πρέβεζας και της Σύρου, αλλά και αυτές με ελλιπείς υποδομές. «Στη σχολή στην Μηχανιώνα, που υπάρχει κτίριο εστίας, λόγω του σεισμού που έγινε το 2010 εχει θεωρηθεί ακατάλληλο. Και από τότε δεν έχουν ανοίξει άλλες εστίες», σημειώνει.

Το επίδομα στέγασης επίσης θεωρείται ανεπαρκές: «Δίνεται ένα επίδομα 1.500 ευρώ το χρόνο. Καλύπτει το πολύ τρία ενοίκια, το οποίο δίνεται μόνο σε φοιτητές που έρχονται από την επαρχία στην Αθήνα». Και πανελλαδικά δίνεται και επίδομα σίτισης, περίπου το ίδιο πόσο που και πάλι δεν είναι για όλους , υπάρχουν κριτήρια. Επίσης, η σχολή παρέχει στους σπουδαστές κυλικείο το οποίο είναι ιδιωτικό: Οι τιμές του είναι τιμές εμπορίου», περιγράφουν.

Απουσίες και αυστηροί κανονισμοί

Η αυστηρότητα του συστήματος απουσιών προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια.

«Αν κάποιος σπάσει το πόδι του, χάνει το εξάμηνο», αναφέρει ένας σπουδαστής.

«Υπήρχε παιδί που είχε τρακάρισμα και αναγκάστηκε να κάνει παύση. Έχουμε 90 απουσίες το εξάμηνο. Αν τις ξεπεράσεις, μένεις».

Η δικαιολογία που τους δίνεται είναι ότι «ο καθένας πρέπει να ελέγχει μόνος του τις απουσίες του». Ακόμα και σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας, «θα σου πουν ότι είναι δικό σου πρόβλημα». Η αυστηρότητα βασίζεται στη διεθνή σύμβαση STCW η οποία ρυθμίζει τα πρότυπα εκπαίδευσης ναυτικών παγκοσμίως. Όπως σημειώνουν, «η σύμβαση επιβάλλει συγκεκριμένο όριο απουσιών και υποχρεωτική παρακολούθηση».

Επιπλέον, δεν υπάρχουν υποδομές για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή για άτομα με κινητικά προβλήματα. «Ούτε διαδικτυακά μαθήματα, ούτε ράμπες. Αν έχεις σπασμένο πόδι, δεν μπορείς να ανέβεις όροφο», λένε χαρακτηριστικά.

Το πειθαρχικό πλαίσιο και η εμφάνιση των σπουδαστών είναι επίσης ένας τομέας που υπάρχει υπερβολική αυστηρότητα, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι ίδιοι.

«Είναι ανάλογα τον καθηγητή. Άλλοι θα σου πούνε: γιατί φοράς το σκουλαρίκι; γιατί ήρθες έτσι; Μπορεί καποιος να πάρει απουσία γι’ αυτό».

Υπάρχει άρθρο του εσωτερικού κανονισμού περί εμφάνισης, όπως λένε, το οποίο όμως είναι «αναχρονιστικό».

«Πατάνε σε ένα άρθρο πολύ γενικό. Δεν άπτεται στην εκπαιδευτική διαδικασία το αν κάποιος φοράει σκουλαρίκι ή θα έρθει με βερμούδα. Ο εσωτερικός κανονισμός διατηρεί διατάγματα και άρθρα που υπήρχαν από τη Χούντα. Οι σχολές είναι σχολές δεν σπουδάζει κανείς για να πάει σε σώμα ασφαλείας», μας λένε.

Καθυστερήσεις εξαμήνων και ωρομίσθιοι καθηγητές

Οι σπουδαστές περιγράφουν στο Newsbomb ακόμα χρόνιες καθυστερήσεις στην έναρξη των εξαμήνων λόγω συμβάσεων ωρομίσθιων καθηγητών που υπογράφονται αργά.

«Ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε χρόνια είναι να καθυστερούν τα εξάμηνα, λόγω του ότι δεν υπογράφονται οι συμβάσεις και το μεγαλύτερο μέρος των καθηγητών είναι ωρομίσθιοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποια μαθήματα να μην γίνονται», αναφέρουν.

Οι καθυστερήσεις επηρεάζουν επίσης την εξεταστική περίοδο.

«Πέρυσι είχε πάρει παράταση το χειμερινό εξάμηνο. Η εξεταστική πήρε παράταση κάποιες μέρες. Αν δεν υπάρχουν οι καθηγητές ώστε να αρχίσουν τα μαθήματα 1η Οκτώβρη και πρέπει να ξεκινήσεις 15 Οκτωβρίου, προφανώς θα πάρει και η εξεταστική παράταση» Τι ζητούν; «Να προσλαμβάνονται καθηγητές μόνιμοι. Να σταματήσει αυτό με τους ωρομίσθιους».

Τα εκπαιδευτικά ταξίδια

Η δομή σπουδών προβλέπει δύο εκπαιδευτικά ταξίδια. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος στο πλοίο για να συνεχίσει κανείς είναι τρεις μήνες και δεκαπέντε μέρες.

«Και αν καθυστερήσει ένα εξάμηνο, καθυστερείς και στο ταξίδι. Ο ελάχιστος χρόνος είναι τρεις μήνες και δεκαπέντε μέρες. Αν καθυστερήσει το εξάμηνο, συν την καθυστέρηση του να βρεθεί η εταιρεία για το ταξίδι, μπορεί να μην ολοκληρωθούν αυτοί οι τρεις μήνες και δεκαπέντε μέρες για μερίδα σπουδαστών»

Για να βοηθηθούν οι σπουδαστές υπάρχει γραφείο διασύνδεσης που ενημερώνει και συνδράμει, όμως ο ρόλος του είναι κυρίως συμβουλευτικός.

«Κανονικά υπάρχει σε εμάς το γραφείο διασύνδεσης αλλά και εκεί θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση λόγω φόρτου εργασίας. Έχει χαρακτήρα συμβουλευτικό. Δεν μπορεί να υποχρεώσει κάποιο πλοίο να ναυτολογήσει σπουδαστή. Απλά μας αναφέρει την εταιρεία: “υπάρχει αυτή, τράβα μίλα εσύ”», σημειώνουν, τονίζοντας ότι για αρκετά χρόνια δεν υπήρχε ούτε αυτή η βοήθεια σε φοιτητές. «Ξεκίνησε να λειτουργεί το προηγούμενο εξάμηνο αφού το βγάλαμε μπροστά»...

Οι σπουδαστές ζητούν να διασφαλίζεται η τοποθέτηση τους στα εκπαιδευτικά ταξίδια. «Με ευθύνη του Υπουργείου πρέπει να βρίσκεται πλοίο, δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό ταξίδι είναι εξάμηνο και είναι υποχρεωτικό μέρος της φοίτησης μας».

Πάντως από πέρσι με πρωτοβουλία του Διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΝ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Μ.Ε.Ν) ξεκίνησαν βοηθητικά μαθήματα για τους μηχανικούς με σκοπό να καλυφθούν κάποια βασικά κενά. Τα παιδιά μπόρεσαν να βρουν ανθρωπους να βοηθήσουν με τα μαθήματα της Χημείας, της φυσικής και των μαθηματικών.

«Βέβαια δεν λύνει τίποτα αυτό. Αυτό που λύνει τα υπαρκτά θέματα είναι η συλλογική δράση των σπουδαστών ώστε να διεκδικήσουμε συχρονες σπουδές , μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και αναβάθμιση του πτυχίου μας», καταλήγουν.