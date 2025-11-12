Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 12 Νοεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Με ψυχική διαταραχή 1 στα 7 παιδιά

Ελεύθερος Τύπος: Νέο πλαίσιο για τα χρέη κληρονομιάς

Τα Νέα: Γράμμα στην Άγκυρα

Η Καθημερινή: Η Άγκυρα σε κλοιό πιέσεων για το ρωσικό φυσικό αέριο

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρόγια Καρίμι: Η Αφγανή bodybuilder που θέλει να κατακτήσει την Ευρώπη - Οι Ταλιμπάν, οι απειλές θανάτου και ο γάμος στα 15

08:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Καθιερώθηκε νέα αργία 15 Νοεμβρίου σε Πρέσπες και Φλώρινα

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ανατροπή με την ημερομηνία πληρωμής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

5 κολπάκια για το πληκτρολόγιο του Android που θέλεις να γνωρίζεις

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από εξωσχολικούς στο προαύλιο του σχολείου του

07:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βόρειο ρεύμα και στη συνέχεια... ανάπαυλα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πολυτελές ρετιρέ στη Φλόριντα με... δώρο μία Pagani

07:53TRAVEL

Ξεχάστε τα Χριστούγεννα: Αυτή η πόλη της Ιταλίας προετοιμάζεται ήδη για το Πάσχα

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Τι θα πληρώσουμε φέτος - Πόσο είναι τα πρόστιμα

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχω υποχρέωση να καταθέσω αγωγή κατά του BBC»

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πυρπόλησαν όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χειροβομβίδας

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος από την Πέμπτη λόγω εργασιών

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι και οι 20 επιβαίνοντες του C-130 είναι νεκροί

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές: Αλλάζουν τα πάντα - Πώς θα αποπληρώνονται τα χρέη του αποθανόντα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Από ανακοπή ξεψύχησε το 3χρονο παιδί που έπεσε από μάντρα δυο μέτρων

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και κέντρο

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ανατροπή με την ημερομηνία πληρωμής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

06:28ΚΟΣΜΟΣ

«Η πιο μισητή γυναίκα στην Αγγλία των Τυδώρ»: Η ιστορία της Τζέιν Μπολέιν που εκτελέστηκε δημόσια με γκιλοτίνα

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πυρπόλησαν όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χειροβομβίδας

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικό C-130 διαλύθηκε στον αέρα με 20 νεκρούς: «Στο τραπέζι όλα τα σενάρια» για την πτώση του

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κατάθεση του φραπέ και το μερίδιο, ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το θαύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι εμπνευσμένοι τίτλοι της «Ιθάκης» του Τσίπρα, οι Σαουδάραβες και ο Μυτιληναίος

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόλπο του Τσίπρα με το κασετόφωνο για να ξεπεράσει το «μπλοκάρισμα» στη συγγραφή της «Ιθάκης»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Τασούλα: «Κάνε όνειρα, ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο», είχε πει στο Newsbomb η 26χρονη που έφυγε από τη ζωή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Από ανακοπή ξεψύχησε το 3χρονο παιδί που έπεσε από μάντρα δυο μέτρων

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρόγια Καρίμι: Η Αφγανή bodybuilder που θέλει να κατακτήσει την Ευρώπη - Οι Ταλιμπάν, οι απειλές θανάτου και ο γάμος στα 15

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τον ιερέα Youtuber και το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών - Είχαν κρεμάσει μέχρι και πανό με σύνθημα σε βάρος τους

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι συνέβη η τραγωδία στην Αχαΐα: Ο 3χρονος έπεσε αγκαλιά με έναν 25χρονο από την μάντρα - Συνελήφθη από τις Αρχές

