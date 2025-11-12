Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και κέντρο
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι κινούνται στον Κηφισό καθώς και σήμερα επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο και στα δύο του ρεύματα
Με καθυστερήσεις σημειώνεται η κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στους κεντρικότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι κινούνται στον Κηφισό καθώς και σήμερα επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο και στα δύο του ρεύματα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης τα οχήματα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Ψυχικού και μετά, ενώ στην άνοδο καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ύψος του Χαλανδρίου.
Κίνηση σημειώνεται επίσης στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στη Βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στη Βασιλίσσης Κωνσταντίνου
