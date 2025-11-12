Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών

Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης (12/11), με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις.

Ειδικότερα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο τμήμα από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα, η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, καθώς και η Λεωφόρος Ποσειδώνος από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου.

Με αργές ταχύτητες εξελίσσεται η κίνηση και στη Μεσογείων και τη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.