Παμποντιακή κατά Άννας Καραμανλή για το μουσείο του Κεμάλ: Προσβολή προς τα θύματα της γενοκτονίας

Ντροπή και προσβολή στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας καταγγέλει η μεγαλύτερη οργάνωση Ποντίων στην χώρα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Παμποντιακή κατά Άννας Καραμανλή για το μουσείο του Κεμάλ: Προσβολή προς τα θύματα της γενοκτονίας

Την οργή της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος προκάλεσε η παρουσία Ελλήνων αξιωματούχων στα εγκαίνια του ανακαινισμένου μουσείου του Κεμάλ Μουσταφά στην Θεσσαλονίκη

ΠΟΕ
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την «οργή και βαθιά της θλίψη» σημειώνει, σε ανακοίνωσή της, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος για την παρουσία Ελλήνων αξιωματούχων - μεταξύ των οποίων και αυτή της υφυπουργού Τουρισμού Άννα Καραμανλή - στα εγκαίνια του «ανακαινισμένου» μουσείου του Κεμάλ στην Θεσσαλονίκη.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για αδιανόητη παρουσία «σε εκδηλώσεις που αποδίδουν τιμές στον Μουσταφά Κεμάλ», ενώ σημειώνεται ότι «οποιαδήποτε αναφορά ή προβολή του Μουσταφά Κεμάλ από ελληνικούς θεσμούς πρέπει να συνοδεύεται από την ιστορική αλήθεια: Ότι υπήρξε ο οργανωτής και καθοδηγητής της εξόντωσης εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου και άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής».

Άννα Καραμανλή

Η Άννα Καραμανλή στην Βουλή

Eurokinissi

Τονίζεται δε ακόμη, ότι μια τέτοια παρουσία πληγώνει τη συλλογική μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας, παρουσιάζοντας ως «πολιτιστικό γεγονός» την τιμή προς τον ιστορικό πρωταγωνιστή του αφανισμού εκατοντάδων χιλιάδων Ποντίων, Μικρασιατών και άλλων χριστιανικών πληθυσμών. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η στάση της Πολιτείας συνιστά ιστορική παραχάραξη και ηθική υποχώρηση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία και βαθύτατη θλίψη της για την τελετή εγκαινίων του αποκαταστημένου Μουσείου Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, παρουσία Ελλήνων αξιωματούχων και πολιτικών εκπροσώπων. Τέτοιες πράξεις πληγώνουν τη συλλογική μνήμη, αμβλύνουν την ιστορική αλήθεια και προκαλούν δίκαιη αγανάκτηση στους απογόνους των θυμάτων της Γενοκτονίας.
Έναν αιώνα μετά τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, η μνήμη των προγόνων μας δεν σιωπά. Είναι αδιανόητο, σε μια πόλη όπου ζουν χιλιάδες απόγονοι προσφύγων, να παρουσιάζεται ως “τουριστικό” ή “πολιτιστικό” γεγονός η τιμή προς το πρόσωπο που ταυτίστηκε με τον αφανισμό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης, καθώς και άλλων χριστιανικών λαών, όπως οι Αρμένιοι και οι Ασσύριοι. Μια τέτοια πράξη δεν είναι απλώς ιστορική αστοχία — είναι προσβολή προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος θεωρεί αδιανόητη την παρουσία Ελλήνων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και η Υφυπουργός Τουρισμού, σε εκδηλώσεις που αποδίδουν τιμές στον Μουσταφά Κεμάλ. Η συμμετοχή αυτή πληγώνει τη συλλογική μνήμη και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της Πολιτείας απέναντι στην ιστορική αλήθεια και τη δικαίωση των θυμάτων. Οι παρουσίες των εκπροσώπων του κράτους οφείλουν να συμβαδίζουν με την ηθική ευθύνη που απορρέει από την αναγνώριση της Γενοκτονίας από τη Βουλή των Ελλήνων το 1994.

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος τονίζει με απόλυτη σαφήνεια ότι οποιαδήποτε αναφορά ή προβολή του Μουσταφά Κεμάλ από ελληνικούς θεσμούς πρέπει να συνοδεύεται από την ιστορική αλήθεια: ότι υπήρξε ο οργανωτής και καθοδηγητής της εξόντωσης εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου και άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής. Η αποσιώπηση αυτής της αλήθειας συνιστά παραχάραξη της Ιστορίας και ηθική υποχώρηση της ελληνικής Πολιτείας.

Δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό να παρουσιάζεται ο Μουσταφά Κεμάλ ως “ιστορική μορφή” αποκομμένη από τα εγκλήματά του, την ώρα που η Τουρκία μετατρέπει την Αγία Σοφία σε τζαμί, απαγορεύει την είσοδο του Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στο έδαφός της και εκπροσωπείται από οργανώσεις μίσους όπως οι “Γκρίζοι Λύκοι”, που εκστομίζουν απειλές κατά της Ελλάδας και του Ελληνισμού. Αν η ελληνική Πολιτεία, στο όνομα μιας δήθεν “πολιτικής ισορροπίας”, επιλέγει να αγνοεί αυτά τα γεγονότα, τότε δεν πρόκειται για διπλωματία, αλλά για ηθική παραίτηση.

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος εκφράζει, επίσης, τον έντονο προβληματισμό της για τη στάση μέρους των ελληνικών ΜΜΕ, που παρουσίασαν την εκδήλωση ως “φυσιολογικό” ή “αναπτυξιακό” γεγονός. Η δημόσια τηλεόραση, και ειδικότερα η ΕΡΤ3, έχει ιστορικό καθήκον να διαφυλάσσει την ιστορική αλήθεια και όχι να εξωραΐζει τη μνήμη των σφαγέων των προγόνων μας.

Η επικαιρότητα υπενθυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν ανήκουν στο παρελθόν. Οι εικόνες από τη Γάζα και άλλες περιοχές του κόσμου φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη φρίκη των διώξεων και των μαζικών σφαγών. Οι πρόγονοί μας βίωσαν παρόμοια τραγωδία — γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει να εξοντώνεσαι επειδή ανήκεις σε έναν λαό, μια πίστη, μια ταυτότητα. Γι’ αυτό η μνήμη της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού δεν είναι απλώς εθνικό καθήκον, αλλά πανανθρώπινο αίτημα Δικαιοσύνης και Ειρήνης.

Όσοι ξεχνούν ή αποσιωπούν την Ιστορία, ανοίγουν τον δρόμο για να επαναληφθεί.
Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος καλεί την Πολιτεία, τα κόμματα, τα μέσα ενημέρωσης και κάθε πολίτη να σταθούν με υπευθυνότητα απέναντι στην Ιστορία και τη Μνήμη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:53ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εξέγερση σε δομή μεταναστών - Δραπέτευσαν κόβωντας το συρματόπλεγμα

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Νεαρός κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - «Θα σωθεί με ένα θαύμα», λέει ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία στιμωγμένη, «τρέχει» σε Λιβύη μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από τις ΗΠΑ ως ενεργειακού κόμβου

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για την δράση του ψευτοϊερέα: Πώς εξαπάτησε καρκινοπαθή και έχτισε την εκκλησία

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» σε Κηφισίας, Μεσογείων και Κηφισό - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

18:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ιερέας Youtuber: Τρεις ακόμη προφυλακιστέοι για συμμετοχή στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: 5χρονος πέθανε όταν ένας τοίχος κατέρρευσε πάνω του σε γήπεδο γκολφ για οικογένειες

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Η τήξη πάγων 9.000 ετών αποκαλύπτει πόσο γρήγορα μπορεί να καταρρεύσει η Ανταρκτική

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες φωτογραφίες από το μακελειό στα Βορίζια

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στις ΗΠΑ: Το δημοφιλέστερο τραγούδι στα charts έχει φτιαχθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη - Πως οι ψηφιακοί καουμπόιδες κατέκτησαν την μουσική βιομηχανία

18:10ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι ντροπιαστικό να έχεις αγόρι»: Το άρθρο της Vogue που δίχασε το διαδίκτυο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Τραμπ γνώριζε για τα κορίτσια» φέρεται να ισχυριζόταν ο Έπσταϊν σε νέα emails που αποκαλύπτονται

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο αγαπημένος «μάγειρας» των social media σε «φρικτό ατύχημα» κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Τέξας

17:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Σε εσωκομματικό δημοψήφισμα καλεί ο Χαρίτσης μετά τη ρήξη στην Κεντρική Επιτροπή

17:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αποφυλακίζονται με όρους οι δύο μηχανικοί για τις υπερκοστολογήσεις έργων στην Εγνατία Οδό

17:45LIFESTYLE

«Καταπέλτης» ο Κώστας Τσουρός για Λιάγκα και Λεμπιδάκη – Τι συμβαίνει

17:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος για σεισμό στην Κύπρο: Δεν ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμό η όχι

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Παμποντιακή κατά Άννας Καραμανλή για το μουσείο του Κεμάλ: Προσβολή προς τα θύματα της γενοκτονίας

17:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση του Πιρόλα στους «ερυθρόλευκους»

17:34ΚΥΠΡΟΣ

«Κουνιέται ακόμα» - Πώς αντέδρασε ο Κύπριος υπουργός Άμυνας που έδινε live συνέντευξη την ώρα του σεισμού των 5,3R

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:53ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εξέγερση σε δομή μεταναστών - Δραπέτευσαν κόβωντας το συρματόπλεγμα

17:45LIFESTYLE

«Καταπέλτης» ο Κώστας Τσουρός για Λιάγκα και Λεμπιδάκη – Τι συμβαίνει

17:34ΚΥΠΡΟΣ

«Κουνιέται ακόμα» - Πώς αντέδρασε ο Κύπριος υπουργός Άμυνας που έδινε live συνέντευξη την ώρα του σεισμού των 5,3R

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Νεαρός κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - «Θα σωθεί με ένα θαύμα», λέει ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για την δράση του ψευτοϊερέα: Πώς εξαπάτησε καρκινοπαθή και έχτισε την εκκλησία

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος για σεισμούς στην Κύπρο: «Πιθανόν να γίνει ισχυρός σεισμός το επόμενο διάστημα - Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό challenge στο Κορωπί: 22χρονος προσπάθησε να φάει ολόκληρο μπέργκερ και τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία στιμωγμένη, «τρέχει» σε Λιβύη μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από τις ΗΠΑ ως ενεργειακού κόμβου

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στις ΗΠΑ: Το δημοφιλέστερο τραγούδι στα charts έχει φτιαχθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη - Πως οι ψηφιακοί καουμπόιδες κατέκτησαν την μουσική βιομηχανία

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο αγαπημένος «μάγειρας» των social media σε «φρικτό ατύχημα» κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Τέξας

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

18:10ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι ντροπιαστικό να έχεις αγόρι»: Το άρθρο της Vogue που δίχασε το διαδίκτυο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ