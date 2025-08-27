Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Η τουρκική αστυνομία «έκοψε» προκλητικό πανό με τον Κεμάλ

Οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν στους οπαδούς της Σαμσουνσπόρ να υψώσουν προκλητικό πανό στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Η τουρκική αστυνομία «έκοψε» προκλητικό πανό με τον Κεμάλ
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται την Πέμπτη (28/8, 20:00) από την Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League, στη ρεβάνς του υπέρ του 2-1 από το ΟΑΚΑ.

Το γήπεδο της τουρκικής ομάδας αναμένεται να είναι κατάμεστο, ωστόσο το κλίμα θα ξέφευγε από το αμιγώς αθλητικό, μιας και οι οργανωμένοι της τουρκικής ομάδας είχαν ετοιμάσει ένα προκλητικό πανό που απεικόνιζε τα μπλε μάτια του Κεμάλ.

Η τουρκική αστυνομία, ωστόσο, παρενέβη και όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα, απαγόρευσε στους οπαδούς της Σαμσουνσπόρ να το χρησιμοποιήσουν, στα πλαίσια των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που υπάρχουν, μιας και η αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί «υψηλής επικινδυνότητας» από την UEFA.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

